Eğitim Sen'den Suriye'ye Destek Açıklaması

02.02.2026 20:11
Eğitim Sen, Suriye'deki ayrımcılığa ve kamu hizmetlerinin siyasal yeniden yapılandırılmasına karşı çıktı.

(ANKARA) - Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), Suriye'nin Lazkiye başta olmak üzere çeşitli bölgelerinde yaşanan olaylara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, kadınların, Alevilerin ve farklı kimlik ile inanç gruplarının kamusal yaşamdan dışlanmasına karşı çıkıldığı vurgulandı.

Sendika, eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamu hizmetlerinin siyasal ve mezhepsel tercihler doğrultusunda yeniden yapılandırıldığını, öğretmenlerin sürgün edilerek istifaya zorlandığını ve mesleki güvencelerinin ortadan kaldırıldığını belirtti. Bu uygulamalara karşı olduklarını ifade eden Eğitim Sen, söz konusu politikaların aynı siyasal zihniyetin ürünü olduğunu kaydetti. Sendika açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Eğitim Sen olarak; Lazkiye'de ve Suriye'nin diğer bölgelerinde kadınların, Alevilerin ve farklı kimlik ve inanç gruplarının kamusal yaşamdan dışlanmasına; eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamu hizmetlerinin siyasal ve mezhepsel tercihler doğrultusunda yeniden yapılandırılmasına; öğretmenlerin sürgün edilerek istifaya zorlanmasına ve mesleki güvencelerinin ortadan kaldırılmasına karşı olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz. Kadınların kamusal alandaki varlığına dönük baskılar ile öğretmenlere yönelik tasfiye ve kadrolaşma politikaları aynı siyasal zihniyetin ürünüdür.

Eğitim Sen olarak, Suriye'de eğitim emekçilerinin güvenceli çalışma hakkının; kamusal eğitimin bilimsel ve laik niteliğinin; kadınların eşit ve özgür yurttaşlar olarak kamusal yaşamda yer almasının ve farklılıkların birlikte, eşit koşullarda yaşayabildiği demokratik bir toplumsal düzenin savunulmasının, bölgenin barışı ve geleceği açısından hayati önemde olduğunu bir kez daha vurguluyoruz."

Kaynak: ANKA

