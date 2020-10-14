Eğitimcilerden kısa filmle ailelere mesaj; çocuklarınız bize emanet - Son Dakika

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki TOKİ Şehit Abdulkadir Erkan İlkokulu'nda idareci ve öğretmenler, pazartesi günü başlayan yüz yüze eğitim ve öğretim dönemi nedeniyle hazırladıkları kısa bir filmle farkındalık oluşturdu. Kısa filmde, 'çocuklarınız bize emanet, gözünüz arkada kalmasın' mesajı verildi.

Öğrencilerin evlerinde sabah uyanmaları, temizliğe özen göstermeleri, annelerinin yardımı ile okula hazırlanmalarının yer aldığı videoda, anne ve babalarının çocuklarını okula yolcu etmeleri de yer aldı. Okula geldiklerinde ise yine koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilerek, dezenfektan kullanılarak sınıflara girişlerin gösterildiği videoda öğretmenlerin öğrencilerini sınıf kapısında karşılamalarına da yer verildi. Videonun sonunda ise okul müdürü Derya Ergin, tüm öğretmenlerin de bulunduğu okulun bahçesinde velilere seslenerek, 'çocuklarınız bize emanet' dedi.