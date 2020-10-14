Eğitimcilerden kısa filmle ailelere mesaj; çocuklarınız bize emanet - Son Dakika

Eğitimcilerden kısa filmle ailelere mesaj; çocuklarınız bize emanet

14.10.2020 10:43
Eğitimcilerden kısa filmle ailelere mesaj; çocuklarınız bize emanet, System.String[]

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki TOKİ Şehit Abdulkadir Erkan İlkokulu'nda idareci ve öğretmenler, pazartesi günü başlayan yüz yüze eğitim ve öğretim dönemi nedeniyle hazırladıkları kısa bir filmle farkındalık oluşturdu.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki TOKİ Şehit Abdulkadir Erkan İlkokulu'nda idareci ve öğretmenler, pazartesi günü başlayan yüz yüze eğitim ve öğretim dönemi nedeniyle hazırladıkları kısa bir filmle farkındalık oluşturdu. Kısa filmde, 'çocuklarınız bize emanet, gözünüz arkada kalmasın' mesajı verildi.

Öğrencilerin evlerinde sabah uyanmaları, temizliğe özen göstermeleri, annelerinin yardımı ile okula hazırlanmalarının yer aldığı videoda, anne ve babalarının çocuklarını okula yolcu etmeleri de yer aldı. Okula geldiklerinde ise yine koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilerek, dezenfektan kullanılarak sınıflara girişlerin gösterildiği videoda öğretmenlerin öğrencilerini sınıf kapısında karşılamalarına da yer verildi. Videonun sonunda ise okul müdürü Derya Ergin, tüm öğretmenlerin de bulunduğu okulun bahçesinde velilere seslenerek, 'çocuklarınız bize emanet' dedi.

Okul Müdürü Ergin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda pazartesi günü okulda seyreltilmiş olarak eğitim ve öğretime başladıklarını söyledi. Ergin, "Koronavirüs sebebiyle uzun bir süre okula hasret kalan öğrencilerimize farkındalık oluşturmak için bir video çekmeyi planladık. Bir gerçek var ki koronavirüs hayatımızı olumsuz etkiledi. Ama bu demek değildir ki öğrenciler okul bahçesinde koşup, oynamayacak ya da eğitimden mahrum kalacaklar. Bu gerçeği kabul edip, tedbirlerle yaşamayı öğrenmeliyiz. Amacımız öğrencilerimizin okula hasret olduklarını ve gözlerindeki o heyecanın hiç sönmediğini kısa bir filimle yansıtmak ve velilerimize de şu mesajı vermek istedik; 'çocuklarınız bize emanet, gözünüz arkada kalmasın' dedi.

Eğitimcilerden kısa filmle ailelere mesaj; çocuklarınız bize emanet
Eğitimcilerden kısa filmle ailelere mesaj; çocuklarınız bize emanet
Eğitimcilerden kısa filmle ailelere mesaj; çocuklarınız bize emanet
Eğitimcilerden kısa filmle ailelere mesaj; çocuklarınız bize emanet
Eğitimcilerden kısa filmle ailelere mesaj; çocuklarınız bize emanet
Eğitimcilerden kısa filmle ailelere mesaj; çocuklarınız bize emanet
Eğitimcilerden kısa filmle ailelere mesaj; çocuklarınız bize emanet
Eğitimcilerden kısa filmle ailelere mesaj; çocuklarınız bize emanet
Eğitimcilerden kısa filmle ailelere mesaj; çocuklarınız bize emanet
Eğitimcilerden kısa filmle ailelere mesaj; çocuklarınız bize emanet
Eğitimcilerden kısa filmle ailelere mesaj; çocuklarınız bize emanet
Eğitimcilerden kısa filmle ailelere mesaj; çocuklarınız bize emanet
Eğitimcilerden kısa filmle ailelere mesaj; çocuklarınız bize emanet
Eğitimcilerden kısa filmle ailelere mesaj; çocuklarınız bize emanet

Koronavirüs, Pazartesi, Reyhanlı, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eğitimcilerden kısa filmle ailelere mesaj; çocuklarınız bize emanet - Son Dakika

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