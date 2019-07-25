Eğitimde 'kalite'yi arttırmak için vites yükselttiler

Ulusal kalite bilincinin yaratılması, geliştirilmesi ve toplam kalite yönetimi ile mükemmellik modeli uygulamalarının yaygınlaştırılması adına Haliç Üniversitesi ve Türkiye Kalite Derneği arasında bir protokol imzalandı.

İmzalanan 'Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi' ile üniversite, mükemmelliği bir yönetim modeli olarak benimsemek ve yaşam biçimine dönüştürmek amacıyla eğitim dünyası için yeni bir adım atmış oldu.

Törene Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Naci Topsakal, Rektör Prof. Dr. Melek Güneş Yavuzer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Oğuz, KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Görgün Özdemir, üniversitenin akademik ve idari kadrosu ile KalDer yöneticileri katılım sağladı.

"Türkiye'nin probleminin eğitim olduğuna inananlardan biriyim" diye konuşan Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Naci Topsakal, "Eğitim, kalite ile beraber olursa bir değeri var. Kalite içinde olmayan bir eğitimin hiçbir değeri yoktur ve biz Haliç Üniversitesi'nde ciddi bir şekilde değişim yaşıyoruz. Bunların ilk ve en önemli adımlarından biri KalDer ile yaptığımız iş birliğidir. Bu iş birliğinin bize çok ciddi ivmeler, başarılar kazandıracağına inanıyoruz" dedi.

"ÜNİVERSİTELERE GECİKMELİ OLARAK SIRA GELDİ"

Mehmet Naci Topsakal sözlerini şöyle sürdürdü:

"KalDer'in özelliği hem ulusal, hem uluslararası kaliteyi, bilgi birikimini, rekabet gücünü öne çıkarmasıdır. Türkiye olarak da bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz konuların başında bunlar geliyor. KalDer'in kuruluşunda ilk önce ülkemizin en saygın şirketleri vardı. Onlar bu işten ciddi şekilde yararlandı. Artık sıra üniversitelere geldi. Hatta gecikmiş olarak geldi. Üniversitelerin bu konuda daha önce adım atmaları lazımdı. Ama nereden başlasak kardır diyerek yolumuza devam ediyoruz."

"DÜNYA SANAYİ DEVRİMİ'NDEN BİLİŞİM DEVRİMİNE DOĞRU GİDİYOR"

Dünyanın değiştiğini ve buna ayak uydurulması gerektiğini vurgulayan Mehmet Naci Topsakal, "Dünya Sanayi Devrimi'nden bilişim devrimine doğru gidiyor. Üniversitelerimizin de kendilerini buna göre yeniden dizayn etmesi lazım. Üniversitelerin fakülteler ve yüksek okullarıyla bu yeni çağa ayak uydurması lazım. Biz bu konuda kararlıyız ve ciddi adımlar atacağız. Dönüşümün, vatanperver olmanın gereği olduğuna inananlardanım. Ülkemizin bu yarışta dünyada önde olması lazım. Biz de Haliç Üniversitesi'nin önümüzdeki 4 sene içinde ülkemizin en üst seviyedeki üniversitelerinin kulvarında olacağına bütün kalbimizle inanıyoruz. Bu sebeple KalDer ile bir beraberliğimiz oldu" şeklinde açıklamada bulundu.

KURUMLARIN REKABET GÜCÜ ARTTIRILIYOR

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Görgün Özdemir ise konuşmasında, "uluslararası bir yönetim sistemi olan mükemmellik modelinin uygulanması konusunda kurumlara destek oluyoruz. Haliç Üniversitesi de bir değişim içerisinde. Ulusal Kalite Hareketi'ne katılmak ve mükemmelik modelini uygulamak istediklerini, onların yaratmak istedikleri değişim için önemli olduğunu bize ilettiler. Biz de bu kapsamda kendilerine yardımcı olmak için buradayız" dedi.

Mükemmelik modeli hakkında bilgilendirmede bulunan Görgün Özdemir, "Bu aslında bir yönetim modelidir. Belli kriterleri var. Belirlenmiş olan kriterlere uygun çalışma sistemleri kuruluyor. Aslında Ulusal Kalite Hareketi işin başlangıcı. Özetle yaşam kalitesini veya kurumun rekaber gücünü arttırmak için bu modeli uygulayarak bunu yaratmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Toplantı, üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Naci Topsakal ile KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Görgün Özdemir tarafından protokolün imzalanmasıyla son buldu.