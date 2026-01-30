Eğitimde Yeni Dönem Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Eğitimde Yeni Dönem Toplantısı

Eğitimde Yeni Dönem Toplantısı
30.01.2026 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlçe Milli Eğitim Müdürü, hedefleri ve projeleri belirlemek için okul müdürleriyle bir araya geldi.

Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, ilçedeki Şube Müdürleri ve Okul Müdürleri ile bir araya geldi.

Eğitim öğretim yılının ikinci dönemine dair yol haritasını belirlemek amacıyla düzenlenen toplantı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, açılış konuşmasında yeni dönemin akademik ve sosyal hedeflerine vurgu yaptı. Toplantının ana gündemini; öğrenci güvenliğini odağa alan taşımalı eğitim ve servis denetimleri, il genelindeki ortak sınavların akademik başarısı ve Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının (DYK) verimliliği oluşturdu.

Ayrıca, teknoloji ve yenilikçilik vizyonu kapsamında STEM atölyesi başvuruları, MEB dijital platformlarının etkin kullanımı ve kurumların sosyal medya paylaşımlarında dikkat etmesi gereken hususlar titizlikle ele alındı. Eğitimde yeni bir soluk getiren Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çalışmaları ve sosyal bir sorumluluk olan Aile Yılı faaliyetleri hakkında müdürlere bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantı, okul ve kurum projelerinin değerlendirilmesi, araç takip sistemindeki güncellemeler ve dilek temenniler bölümünün ardından iyi dileklerle sonlandırıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eğitimde Yeni Dönem Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
112 yıllık koca çınar Altay’ın 6 puanı silinecek 112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Fenerbahçe’de ayrılık Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti

12:28
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:00
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
10:32
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 12:42:19. #7.11#
SON DAKİKA: Eğitimde Yeni Dönem Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.