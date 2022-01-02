Üye Girişi
Eğitime kar engeli! Hayatı felç eden yağış nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi - Son Dakika

Eğitime kar engeli! Hayatı felç eden yağış nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi

02.01.2022 22:45

Soğuk havaların kendini iyiden iyiye hissettirmesinin ardından yurdun birçok yerinde kar yağışı da etkisini artırdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle de bazı il ve ilçelerde de yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Bu bölgeler arasında Erzincan, Van'ın merkez ilçeleri, Ordu'nun Mesudiye ve Akkuş ilçeleri ve Giresun'un Çamoluk ilçesi yer alıyor.

Kış şartları hayatı felç ederken bir taraftan da yetkili kurumlardan peş peşe tatil haberleri geliyor. Bu kapsamda yoğun kar yağışı görülen bazı il ve ilçelerde yüz yüze eğitim kar engeline takıldı.

VAN'IN ÜÇ MERKEZ İLÇESİNDE OKULLARA KAR ENGELİ

Van'ın merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde kar yağışı nedeniyle pazartesi günü eğitim öğretime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle 3 Ocak Pazartesi günü İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ERZİNCAN'DA KAR YAĞIŞI OKULLARI TATİL ETTİRDİ

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzincan'da, pazartesi tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararı alındı. Vali Mehmet Makas Twitter'dan yaptığı açıklamada, "03.01.2022 pazartesi günü 1 gün olumsuz hava koşulları sebebiyle Erzincan'ımızda tüm eğitim kurumlarında eğitime ara veriyoruz. Engelli ve hamile olan mesai arkadaşlarımıza da 1 gün idari izin veriyoruz." ifadelerine yer verdi.

GİRESUN'UN ÇAMOLUK İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Giresun'un Çamoluk ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Çamoluk Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışından dolayı tüm okullarda pazartesi günü yüz yüze eğitime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, eğitim öğretime uzaktan eğitim sistemi üzerinden devam edileceği, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da bir günlüğüne idari izinli sayılacakları kaydedildi.

ORDU'DA İKİ İLÇEDE EĞİTİME KAR ARASI

Ordu'nun Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde Kar yağışı nedeniyle eğitime pazartesi günü ara verildiği bildirildi. Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde eğitim ve öğretime 3 Ocak Pazartesi ara verildiği kaydedildi. Ayrıca, bu ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

YORUMLAR
500

Yüz Yüze Eğitim, Erzincan, Giresun, Van, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Eğitime kar engeli! Hayatı felç eden yağış nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi - Son Dakika


Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti         
21:10
Meteoroloji gün verip uyardı! Tam 21 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji gün verip uyardı! Tam 21 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
20:28
Son Dakika: Türkiye'de 2 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 33 bin 520 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 33 bin 520 yeni vaka tespit edildi         
19:13
Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı         
17:03
Yanan otomobilden çıkan erkek cesedinin kimliği tespit edildi Yanan otomobilden çıkan erkek cesedinin kimliği tespit edildi         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay         
15:25
Yardım ettiği adamın tacizine maruz kalan Ayşe Özgün, suç duyurusunda bulunda Yardım ettiği adamın tacizine maruz kalan Ayşe Özgün, suç duyurusunda bulunda         
15:20
İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı         
11:06
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı         
10:35
İspanya'da 50 kişinin katıldığı cinsel ilişki partisini polis bastı İspanya'da 50 kişinin katıldığı cinsel ilişki partisini polis bastı         
10:33
Nöbetçi eczane yetersizliğinden kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti Nöbetçi eczane yetersizliğinden kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti         
10:31
Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü         
10:16
Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten         
10:11
Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor         
09:58
73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu 73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu         
22:00
Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var         
21:00

Son Dakika Haberleri
18:35 Köpeklerin toplatılmasına ilişkin Ömür Gedik'ten paylaşım
18:16 Mesut Özil'in satın almak istediği takım belli oldu
17:47 6 yaşındaki çocuğunun gözü önünde boşanmak istediği eşi tarafından dövüldü
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı
17:44 Performansıyla beğeni toplayan Enes Ünal tarihe geçti
17:43 Kangalların koyunlara saldırdığı an, vatandaş tarafından görüntülendi
17:04 İki kardeş 23 gün arayla öldürüldü
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek
17:02 Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı
16:53 ABD'de gökten ölü balık yağdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2022 23:05:40. #1.12#
SON DAKİKA: Eğitime kar engeli! Hayatı felç eden yağış nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement