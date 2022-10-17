Eğitimlerini tamamlayan 17 hafız icazet aldı - Son Dakika
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Eğitimlerini tamamlayan 17 hafız icazet aldı

17.10.2022 16:37

Bitlis'in Mutki ilçesinde hafızlık eğitimi alan 17'si hafız 123 talebe için tören düzenlendi.

Bitlis'in Mutki ilçesinde hafızlık eğitimi alan 17'si hafız 123 talebe için tören düzenlendi.

Koyunlu köyündeki Alaiyye Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda düzenlenen törende, hafızlık sınavlarında başarı gösteren 17 öğrenciye icazet, 106 öğrenciye ise yeterlilik belgesi verildi.

Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan programa katılan AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, hafızlık kültürünün kentte yaşatıldığını söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in en büyük muhafızlarının hafızlar olduğuna belirten Kiler, "Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Bu hizmetler ebedi olarak devam edecek inşallah. Öğrencilerimiz ilimlerini başkalarına aktaracak. Allah yardımcınız olsun." diye konuştu.

İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani ise Bitlis'te çok anlamlı bir günün yaşandığını ifade etti.

Kentte 18 medresenin bulunduğunu anımsatan Geylani, "Medresesiz okul, okulsuz medrese olmaz. Yaz tatilinde imam hatip lisesi 11 ve 12. sınıf öğrencileri medreselere kayıtlarını yapıyor. Öğrencilerimiz burada eğitim alıyor." dedi.

Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz da eğitimlerini tamamlayan öğrencileri tebrik ederek, "İlmin amele dönüşmesi, amelin ahlaka dönüşmesi kadar ilimin elde edilmesi de önemlidir. İslam tarihinde medreselerde de bu şekilde olmuştu. Dünyamız çok hızlı değişiyor. Bizler kadim geleneğimizi öğrendiğimiz gibi pozitif ilimlere de mutlaka hakim olmak zorundayız." ifadesini kullandı.

Talebelere belgelerin verildiği programa, Mutki Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, Belediye Başkanı Vahdettin Barlak, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve din görevlileri katıldı.

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Kaynak: AA

Milletvekili, Vahit Kiler, Bitlis, Mutki, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitimlerini tamamlayan 17 hafız icazet aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Eğitimlerini tamamlayan 17 hafız icazet aldı - Son Dakika
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