Son Dakika Haberleri: EGO Spor Kulübü lösemili çocukların yanında
Son Dakika Güncel EGO Spor Kulübü lösemili çocukların yanında

EGO Spor Kulübü lösemili çocukların yanında

6 saat önce

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından düzenlenen "Maskemi Takıyorum Farkındalık Yaratıyorum" etkinliğine katılan EGO Spor Kulübü sporcuları, maske takarak destek verdi.

EGO Spor Kulübü lösemili çocukların yanında, System.String[]

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından düzenlenen "Maskemi Takıyorum Farkındalık Yaratıyorum" etkinliğine katılan EGO Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü sporcuları, maske takarak destek verdi.


Lösemili çocukların enfeksiyondan korunmak için taktıkları maske nedeniyle toplumdan dışlanmalarının önüne geçmek ve umut olmak için gerçekleştirilen faaliyete vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. EGO Spor Kulübü işbirliği ile LÖSEV tarafından dağıtılan maskeler, büyük özenle çeşitli materyallerle süslendi. Gönüllüler ve sporcular tarafından tasarlanan el emeği maskeler, #MaskemiTakıyorumFarkındalıkYaratıyorum ve #LösemiliÇocuklarHaftası hashtagi ile sosyal medyada da paylaşıldı. EGO Spor Kulübü Erkek Basketbol A Takımı ve Kadın Hentbol Minik Takımı lösemili çocuklarla birlikte "Canım Kardeşim" filmini izledi.


EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu, "5 bin 900 lisanslı sporcumuzla işbirliği yaptığımız LÖSEV'in tüm saha çalışmalarına katılıyoruz. Ne zaman bize ihtiyaç duyulursa hep yanlarındayız" dedi.


LÖSEV Halka İlişkiler Sorumlusu Sinan Aras da, "EGO Spor Kulübü bizleri çalışmalarımızda yalnız bırakmıyor" diyerek teşekkür etti. - ANKARA

LÖSEV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 07:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 7 Kasım 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Çin'den Avrupa'ya giden ilk yük treni Marmaray'dan geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Kasım'ı "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan etti 16 yaşındaki çocuk çay ocağına ateş açtı: 4 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 01:48:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: EGO Spor Kulübü lösemili çocukların yanında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]