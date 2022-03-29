Egzoz muayenesi yaptırmayanlar dikkat: Otomatik ceza kesilecek - Son Dakika
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Egzoz muayenesi yaptırmayanlar dikkat: Otomatik ceza kesilecek

29.03.2022 15:32
Egzoz muayenesi yaptırmayanlar dikkat: Otomatik ceza kesilecek

Kırıkkale'de, Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ile egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan sürücülere, 2 bin 815 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Kırıkkale'de, Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ile egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan sürücülere, 2 bin 815 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığınca imzalanan protokol çerçevesinde, egzoz muayenesi yaptırılmayan araçları trafikte otomatik belirleyecek Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) Kırıkkale'de de uygulanmaya başlanıldı. Motorlu taşıtlar, hava kirliliğine neden olan en büyük etkenler arasında yer alıyor. Bugün trafiğe çıkan ve her gün fazlalaşan araçlar hesaba katıldığında trafik kaynaklı kirliliğin önemi daha da artıyor.

Egzoz muayenesi yaptırmayan araçlar, trafikte durdurulmadan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ile otomatik olarak tespit edilebilecek. Çevre ve Şehircilik Kırıkkale İl Müdürlüğü bünyesinde denetim aracında bulunan EGEDES, yol güzergahlarında sabit veya gezici olarak faaliyet gösterecek. Araçlar ise Mobil Plaka Tanıma Sistemi ile okunarak egzoz emisyon ölçümünü yaptırıp yaptırmadığını anında tespit edecek.

Çevre ve Şehircilik Kırıkkale İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Denetimlerde egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine EGEDES sistem yazılımı üzerinden yapılan tespitler neticesinde 2 bin 815 Türk lirası idari para cezası uygulanacak. Daha temiz bir Kırıkkale'de yaşamak için vatandaşlarımızın Egzoz Emisyon Ölçümlerini süresi içerisinde yaptırmaları konusunda gerekli uyarılarda bulunuldu" ifadesi kullanıldı.

(Hasan Ay/ İHA)

Egzoz muayenesi yaptırmayanlar dikkat: Otomatik ceza kesilecek

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Para Cezası, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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