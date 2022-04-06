Ehliyet sınavında yakalanan 78 parçalık kopya düzeneği şok etti - Son Dakika
Üye Girişi

Ehliyet sınavında yakalanan 78 parçalık kopya düzeneği şok etti

06.04.2022 17:13
Ehliyet sınavında yakalanan 78 parçalık kopya düzeneği şok etti

Denizli'de ehliyet sınavında kıyafetlerine yerleştirdikleri düzenekle dışarıda bulunan arkadaşlarıyla irtibat kurup kopya çektiği belirlenen 4 şüpheli, 78 adet cihaz ve malzeme ile beraber kıskıvrak yakalandı.

Denizli'de ehliyet sınavında kıyafetlerine yerleştirdikleri düzenekle dışarıda bulunan arkadaşlarıyla irtibat kurup kopya çektiği belirlenen 4 şüpheli, 78 adet cihaz ve malzeme ile beraber kıskıvrak yakalandı.

Denizli'de Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sürücü Sınavı'nda başarı sağlamak için, giysileri ve vücutları üzerine yerleştirdikleri düzenek aracılığı ile kopya çekmeye çalışan şüpheliler, gözetmenlere yakalandı. İhbar üzerine bölgeye gelen görevliler, kulaklık vasıtasıyla sınav salonu dışında bulunan şüphelilerle birlikte sınavda kopya çektiği tespit edilen toplam 4 kişiyi yakaladı. Vücutlarına yerleştirdikleri wifi cihazı ve giysilerinin üzerine yerleştirdikleri kamera ile yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

78 ADET CİHAZ VE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Yakalanan şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda, 17 adet bağlantı kablosu, 14 adet pil, 15 adet kamera ve kamera aparatı, 5 adet kablosuz ağ, 6 adet kulaklık, 6 adet GPS cihazı, 7 adet kopya çekmek için kullanılan kumaş parçası, 6 adet düğme, cımbız gibi suçta kullanılan malzeme, 2 adet cep telefonu ve sim kartları olmak üzere toplam 78 adet cihaz ve malzeme ele geçirildi.

Yakalanan (4) şüpheli şahsın daha önceden aynı suçtan çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheliler hakkında "6114 Sayılı Ölçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

(Eren Elyesa Polat/İHA)

Ehliyet sınavında yakalanan 78 parçalık kopya düzeneği şok etti

YORUMLAR
500
Denizli'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 4 kişi yakalandı Denizli'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 4 kişi yakalandı KÖPRÜ SU ALTINDA KALINCA HASTA HALATLI DÜZENEKLE DEREDEN GEÇİRİLDİ KÖPRÜ SU ALTINDA KALINCA HASTA HALATLI DÜZENEKLE DEREDEN GEÇİRİLDİ

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ehliyet sınavında yakalanan 78 parçalık kopya düzeneği şok etti - Son Dakika


Son Dakika
17:43 Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı çıkışına CHP'den ilk yorum: Millet İttifakı'na olan güvenin ölçüsü
17:39 Bilim insanları enfeksiyonların nasıl ölümcül hale geldiğini keşfetti
17:32 Terim, Emre Akbaba gidince taraftarı sorumlu tutmuştu! Şimdi ise kulüp tarihinin en çok gol atan futbolcusu oldu
17:03 Spiker Erman Yaşar aldığı tepkiye bakın nasıl yanıt verdi!
16:11 Eski Rusya Devlet Başkanı Medyedev açıkladı: Putin'in hedefi yeni bir Rus İmparatorluğu kurmak!
16:07 Üniversite öğrencisinden haber alınamıyordu: Ormanda ölüsü bulundu
15:58 Kinder Sürpriz Avrupa'da paniğe neden oldu! Firma Türkiye için açıklama yaptı: Tehlike yok!
15:52 Futbolseverleri şaşkına çeviren olay! Maçların 100 dakika oynanması bekleniyor
15:28 Oğlum dizisinde bu akşam neler olacak? Otopsi raporundan çıkan ayrıntı ne?
15:27 Samsun'da fıkra gibi olay! Kepçe operatörü, adresi karıştırınca yanlış bina yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 17:52:16. #1.13#
SON DAKİKA: Ehliyet sınavında yakalanan 78 parçalık kopya düzeneği şok etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement