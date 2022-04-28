Ehliyetine el konulan maganda trafikte yine tehlike saçtı - Son Dakika
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Ehliyetine el konulan maganda trafikte yine tehlike saçtı

28.04.2022 09:52

Arnavutköy'de bir servis minibüsünün önünde tehlikeli hareketler yaparak trafiği tehlikeye sokan maganda, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Ekipleri tarafından belirlenerek yakalandı.

Arnavutköy'de bir servis minibüsünün önünde tehlikeli hareketler yaparak trafiği tehlikeye sokan maganda, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Ekipleri tarafından belirlenerek yakalandı. Şahsın daha önce de trafikte yapmış olduğu hatalı davranışlardan dolayı ehliyetine geçici süre el konulduğu, buna rağmen araç sürmeye devam ettiği tespit edildi.

Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi üzerinde yol verme yüzünden tartıştığı servis aracının önüne geçen otomobil sürücüsü Ekrem K. tehlikeli hareketler yapmaya başladı. Servis aracının defalarca kez kaza yapma tehlikesi ile baş başa bırakan Ekrem K. yapılan görüntülü ihbar üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı. Magandanın daha önceden de trafikte tehlikeli hareketler yapması gerekçesi ile ehliyetine geçici süre el konulduğu ancak buna rağmen araç sürmeye devam ettiği tespit edildi.

SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI, ARACI BAĞLANDI

Ekiplerin tespiti üzerine ehliyetine geçici süre el konulduğu tespit edilen Ekrem K.'ya ceza yağdı. Sürücüye sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı halde araç kullanmaktan 2918 sayılı K.T.K nın 36/3-b maddesinden 3 bin 674 lira, trafiği aksatacak ve tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten 46/2-c maddesinden 427 lira, tescil plakasına da sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı halde araç kullandırmaktan 3 bin 674 olmak üzere toplamda 7 bin 775 lira para cezası uygulanarak aracı trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

(Batuhan Toprak-İHA)

Ehliyetine el konulan maganda trafikte yine tehlike saçtı
Ehliyetine el konulan maganda trafikte yine tehlike saçtı
Ehliyetine el konulan maganda trafikte yine tehlike saçtı
Ehliyetine el konulan maganda trafikte yine tehlike saçtı

YORUMLAR
500
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Arnavutköy, Otomobil, Maganda, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ehliyetine el konulan maganda trafikte yine tehlike saçtı - Son Dakika


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