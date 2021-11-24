Ehliyetsiz motosiklet kullanan 501 sürücü hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Denetimlerde, 265 motosiklet trafikten men edilirken, 34 sürücünün de ehliyeti geçici olarak geri alındı.

Tescil belgesi ve plakası uygun olmayan 70 sürücü hakkında işlem yapılırken, 250 motosikletin geçerli zorunlu mali trafik sigortasının bulunmadığı tespit edildi.

Söz konusu denetimlerde, 1203 sürücünün koruma başlığı takmadığı tespit edildi, 501 sürücünün ise belgesiz olarak motosiklet/motorlu bisiklet kullandığı belirlendi.

Türkiye genelinde 20-21 Kasım'da gerçekleştirilen denetimlerde, 19 bin 873 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü kontrol edildi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

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