(Ek bilgi ve görüntülerle) TÜYAP KİTAP FUARI'NDA SON GÜN KALABALIĞI

İSTANBUL TÜYAP'ta düzenlenen 38'inci Uluslarası Kitap Fuarı'na son günde de ilgi yoğundu. Fuarda akşam saatlerinde büyük kalabalık oluştu.

Ulaşım için özellikle metrobüsü seçenler, bölgede yapılan ikinci üst geçiti de kullandı, aşırı yoğunluk oluşmadı. Hafta içi günlerde 10.00-19.00, hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında açık olan fuara özel otomobilleri ile gelenler D-100 karayolunda girişte sıkıntı çekti. Otoparkın zaman zaman yetersiz kaldığı ziyaretçi akınında akşam saatlerinde İETT metrobüs seferlerini arttırdı, izdiham yaşanmadı.

YAZARLAR OKURLARIYLA BULUŞTU

Binlerce kişinin katıldığı fuarda, kitapseverler yazarlarla buluştu ve kitap alışverişi yaptı. Fuara çocuklarıyla birlikte katılan iki öğretmen Gürcan Eleser ve Duygu Eleser, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nden çıkıp fuara geldiklerini belirterek, fuarın beklediklerinden daha kalabalık olduğunu ve fuardan memnun olduklarını kaydetti.

Okurlarıyla buluşmak için stantta bekleyen yazar Ebubekir Subaşı ise, TÜYAP Kitap Fuarı'nın diğer fuarlardan daha çok ilgi çektiğini söyledi. Her sene fuara katıldığını belirten 12 yaşındaki Ahmet Ünal ise "Çok seviyorum bu fuarı. Burası benim favori fuarım." dedi. Ünal, en fazla korku türündeki romanları okuduğunu dile getirirken favori yazarının Stephen King olduğunu ekledi.

Yıllardır TÜYAP kitap fuarına kitap satıcısı olarak katıldığını bildiren emekli okul müdürü Erdal Mıhçı da "Öğrencilerde şunu gördüm ki korku kitaplarına karşı zaafları var. Genelde orta düzeyde olanlar da roman alıyorlar. Kafka'nın kitaplarını daha çok alıyorlar. Kişisel gelişim kitaplarını alanların da sayısı çok.ö dedi. Yayınevlerini gezen başka bir kitapsever Ceylin Şahin ise fuarın bir yılda birden çok kez olmasını istediğini dile getirerek, korku ve bilimkurgu kitaplarını tercih ettiğini söyledi.

EK GÖRÜNTÜLER

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-TÜYAP ziyaretçileri

-Kitaplar

-Kitapseverler

-Vatandaşla Röp

-Kitapçılarla Röp

-Genel ve detay görüntüler

Görüntü Dökümü:

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Metrobüs Tüyap durağındaki kalabalıktan görüntüler

Kitap fuarına gelip-dönenlerden görüntüler

Metrobüsten inenler ve binenler

Detaylar

- İstanbul