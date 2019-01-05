Son Dakika Haberleri: Ek Görüntüyle Geniş Haber) Kuzey Irak Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ek Görüntüyle Geniş Haber) Kuzey Irak Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı

59 dakika önce

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-Doğanay YAVUZ-İSTANBUL DHAIrak'ın kuzeyinde devam eden operasyonda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Ek Görüntüyle Geniş Haber) Kuzey Irak Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-Doğanay YAVUZ-İSTANBUL DHA

Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin annesi Kamer Ülgen, babası Hüseyin Ülgen, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Birinci Ordu Komutanı Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile yakınları ve askeri erkan katıldı.

Törende şehidin babası Kamer Ülgen taziyeleri kabul etti. Uzman Onbaşı Mücahit Ülgen için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Şehit için helallik istendi. Namazın ardından şehidin naaşı top arabasına konuldu. Şehit er Kurfalı Şehitliği'ne defnedildi.

Görüntü Dökümü:

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(ek görüntü)

-cenaze namazı kılarken şehit ailesi ve protokol detay

-şehidin taşınması

-şehit amcasının tabuta sarılması

-bando takımından detay

-genel ve detaylar

(geçilen görüntü)

-Cenazeye katılanlar

-Şehidin tabutu

-Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:01 Kaynak: DHA

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