Ekipler gece boyu karayollarında teyakkuzda kaldı - Son Dakika

Ekipler gece boyu karayollarında teyakkuzda kaldı
ADIYAMAN Adıyaman'ın yüksek rakımlı ilçe ve yerleşim yerlerine kar yağdı. Karayolları ekipleri ulaşım aksamaması için gece boyu çalışmalarını sürdürdü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün şiddetli yağış uyarısı yaptığı Adıyaman kent merkezine yağmur yağarken, yüksek rakımlı bölgelerine kar yağdı. Çelikhan ve Sincik ilçe merkezlerinin yanı sıra Tut, Gerger'in yüksek bölgelerine kar yağdı.
Malatya-Çelikhan karayolu üzerinde karayolları ekipleri gece boyu mesaideydi. Ekipler tipi ve kar nedeniyle yolların kapanmaması için çalıştı. Kar kalınlığının 15 santime ulaştığı öğrenilirken, kar yağışının yerini karla karışık yağmura bıraktığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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