Ekipler gece boyu karayollarında teyakkuzda kaldı - Son Dakika
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Ekipler gece boyu karayollarında teyakkuzda kaldı

10.03.2022 22:47

Ekipler gece boyu karayollarında teyakkuzda kaldıADIYAMAN Adıyaman'ın yüksek rakımlı ilçe ve yerleşim yerlerine kar yağdı.

Ekipler gece boyu karayollarında teyakkuzda kaldı

ADIYAMAN Adıyaman'ın yüksek rakımlı ilçe ve yerleşim yerlerine kar yağdı. Karayolları ekipleri ulaşım aksamaması için gece boyu çalışmalarını sürdürdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün şiddetli yağış uyarısı yaptığı Adıyaman kent merkezine yağmur yağarken, yüksek rakımlı bölgelerine kar yağdı. Çelikhan ve Sincik ilçe merkezlerinin yanı sıra Tut, Gerger'in yüksek bölgelerine kar yağdı.

Malatya-Çelikhan karayolu üzerinde karayolları ekipleri gece boyu mesaideydi. Ekipler tipi ve kar nedeniyle yolların kapanmaması için çalıştı. Kar kalınlığının 15 santime ulaştığı öğrenilirken, kar yağışının yerini karla karışık yağmura bıraktığı öğrenildi.

Ekipler gece boyu karayollarında teyakkuzda kaldı
Ekipler gece boyu karayollarında teyakkuzda kaldı
Ekipler gece boyu karayollarında teyakkuzda kaldı

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Çelikhan, Adıyaman, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ekipler gece boyu karayollarında teyakkuzda kaldı - Son Dakika


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