Ekipler Rahatsızlanan Hastalar İçin Seferber Oldu

Tokat
'ın Erbaa
ilçesinde köylerde hastalananlara, kar nedeniyle yolların kapalı olması sonucu İlçe Özel İdaresi ve 112 Acil Servis
ekiplerinin çalışmasının ardından ulaşılabildi.
Erbaa ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Madenli
köyünde yaşayan ve rahatsızlanan Ali Alıcı
'nın (83) yakınları, 112 Acil Servis'i arayarak yardım talebinde bulundu.
Bunun üzerine köye gitmek üzere ambulansla yola çıkan sağlık ekibi, Kirazlık mevkisinde yoğun kar ve tipi nedeniyle kara saplandı.
Kendi imkanlarıyla aracı bulunduğu yerden çıkartamayan sağlık ekibi, İlçe Özel İdare Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Harekete geçen İlçe Özel İdare ekibi, ambulansı bulunduğu yerden çıkardı.
Özel İdare ekibinin iş makineleriyle yolu açmasının ardından 5 saat sonra köye ulaşan sağlık ekibi, Alıcı'yı alarak Erbaa Devlet Hastanesine ulaştırdı.
Aynı köyde hafif rahatsızlıkları bulunan Fadime (2) Emincan (1), Binnur (4) ve Erdem Demirkıran (3) ile Elmuhan Atıcı (30) ise köylülerce kendi imkanlarıyla ilçe merkezine götürüldü.
İlçeye bağlı Kuz köyünde rahatsızlanan Mustafa Kaya (80) için yola çıkan paletli ambulans da yoğun kar nedeniyle yolda kaldı.
İlçe Özel İdaresi ekiplerince yolun açılmasının ardından hastaya ulaşan paletli ambulansla alınan Kaya, 9 saatlik çalışma sonucu Erbaa Devlet Hastanesine getirildi.