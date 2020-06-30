Ekol Göz Menemenspor: 2-1

STAT: Aktepe
HAKEMLER: Murat Erdoğan, Oğuz Terzi
, Cem Özbay
KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut
, Samet Akaydin, Erdi Dikmen
, Hüsamettin Tut
(Dk. 88 Soner Gönül), Burak Aydın
(Dk. 59 Uğur Utlu), Süleyman Olgun
, Madinda (Dk. 82 Devrim Taşkaya
), Dialiba (Dk. 46 Cem Ekinci
), Mendy, Kone (Dk. 59 Bokila)
MENEMENSPOR: Selmani, Yusuf Tulum, Furkan Bayır, Domgijoni, Olatunbosun, Murat Elkatmış (Dk.89 Selim
Baydemir), Cem Çelik
(Dk. 46 Harun Kavaklıdere
), Tayfun Aydoğan
, Ercan Coşkun
(Dk. 85 Mustafa Çeçenoğlu), Murat Erdemir
(Dk. 89 Rıdvan Koçak
), Samed Ali Kaya
(Dk.67 Rasheed),
GOLLER: Dk.27 Samet Ali Kaya (Menemenspor) - Dk. 79-90+3 Cem Ekinci, (Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Uğur Utlu (Keçiörengücü) - Ercan Coşkun, Harun Kavaklıdere, Tayfun Aydoğan, Olatunbosun (Menemenspor)
TFF 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında Keçiörengücü, Menemenspor'u konuk etti. Keçiörengücü karşılaşmanın uzatma dakikalarında bulduğu golle maçı 2-1 kazandı.