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#EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi - Son Dakika

#EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

10.10.2021 11:18
#EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

BAŞKAN TÖREN "ŞEHİR OLARAK ORGANİK ÜRETİMİN BÖLGEDEKİ MERKEZİ OLMAK İSTİYORUZ"ALTINORDU BELEDİYESİNDEN ALTERNATİF GELİR KAYNAĞI OLACAK BİR PROJE DAHAALTINORDU BELEDİYESİ YILLARDIR BAHÇELERDE ÇÜRÜYEN ELMALARI EKONOMİK DEĞERE DÖNÜŞTÜRÜYORHEDEF 200 TON ELMA MEYVE SUYUNDA ORDU'YA AİT YERLİ VE...

BAŞKAN TÖREN "ŞEHİR OLARAK ORGANİK ÜRETİMİN BÖLGEDEKİ MERKEZİ OLMAK İSTİYORUZ"ALTINORDU BELEDİYESİNDEN ALTERNATİF GELİR KAYNAĞI OLACAK BİR PROJE DAHAALTINORDU BELEDİYESİ YILLARDIR BAHÇELERDE ÇÜRÜYEN ELMALARI EKONOMİK DEĞERE DÖNÜŞTÜRÜYORHEDEF 200 TON ELMA MEYVE SUYUNDA ORDU'YA AİT YERLİ VE YENİ ORGANİK BİR MARKA DAHA Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in Yeni Nesil Belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği projeler şehirde teşvik edici etkisiyle hem üretimi geliştirip çeşitlendiriyor hem de vatandaşların aile ekonomilerine yeni ek gelir alternatifleri oluşturuyor. Şehrin ağırlıklı olarak fındığa bağlı üretim kaynağını çeşitlendirmek amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Altınordu Belediyesi, yıllardır bahçelerde doğal ortamında çürümeye terk edilen bölgenin organik ve yerli üretimi elmaları ekonomiye kazandırmak üzere harekete geçti. ALTINORDU ÜRETEN, ÜRETİMİ İLE KENDİNE YETEN ARZ FAZLASIYLA DA YARIŞAN ŞEHİRLERLE REKABET EDEN ŞEHİR OLMA YOLUNDA İLERLİYORBaşkan Aşkın Tören'in, "Üreten ve kendi kendine yeten, arz fazlasıyla da yarışan şehirlerle rekabet edebilen bir şehir' hedefi doğrultusunda; Şehirde üretimi teşvik etmek tarımsal üretim kaynaklarını çeşitlendirmek ve bu yolla hem istihdama katkı sunmak hem de yeni gelir kaynakları oluşturmak üzere harekete geçen Altınordu Belediyesi üretim alanında farkındalık oluşturacak bir dizi uygulamayı devreye koydu. İlçe genelinde üreticilere 250. 000 fide dağıtarak tarımsal üretimde yerel ürünlerin yetiştirilmesine katkı veren Altınordu Belediyesi, kırsalda toprağın işlenmesini ve vatandaşların toprak ile azalan temasının yeniden yoğunlaşmasını sağladı. ALTINORDU BELEDİYESİ ÜRETİMİN HER AŞAMASINDA ÜRETİCİLERİN YANINDAÖzellikle pandemi döneminde köylü üreticilerin pazara getirip satma imkanı bulamadığı doğal ürünlerini satın alıp yine ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtarak üretimin kesintiye uğramasına izin vermeyen Altınordu Belediyesi şimdi de yıllardır fındık bahçelerinde doğal ortamda çürümeye terk edilen elmaları satın alarak ekonomik değere ve aile bütçelerine katkıya dönüştürüyor. ÜRETİCİDEN 20 TONA YAKIN ELMA SATIN ALINDIProjenin uygulanabilirliğini ölçmek amacıyla başlatılan ilk etapta Altınordu Belediyesi üreticilerden kilosu 50 kuruştan 20 tona yakın elma satın aldı. Altınordu Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün yürüttüğü proje ile tamamen doğal ortamda yetişen ve üreticiden satın alınan organik ürünler Atatürk Orman Çiftliği tesislerinde doğal elma suyuna dönüştürülecek. Projede hedef 200 TON elma, meyve suyunda Ordu'ya Altınordu'ya ait yeni ve yerli bir marka daha. Altınordu Belediyesi organik yumurtacılık alanında da hayata geçirdiği iddialı projesi ve organik elma suyu konusundaki hamlesiyle de şehri bölgesinde organik üretimin merkezi haline getirmeyi hedefliyor. "ŞEHİRLERİN EN BÜYÜK GÜCÜ ÜRETİMİ VE MARKALARIDIR"Projeyi değerlendiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, günümüzde artık şehirlerin kendilerine ait markaları ile öne çıktıklarına dikkat çekerek "elbette şehirlerin bir marka değeri var. Ordu'muz Altınordu'muz eşsiz doğal güzellikleri ile, tarihi ve kültürel değerleriyle, insanıyla bir marka. Ancak şehirler günümüzde daha ziyade üretimiyle, üretimden gelen gücüyle ve kendilerine ait piyasada adından söz ettiren markalarıyla öne çıkmaktadır. Biz bu eşsiz doğal güzelliklerimizin yanında üzerinde bulunduğumuz bu münbit toprakları işleyerek tarımsal üretimi daha çok teşvik etmek, üretim kaynaklarını çeşitlendirmek ve ürettiklerimizin bir markaya dönüşmesini sağlamak istiyoruz. Amacımız ilimizin bir organik üretim üssüne dönüşmesi ve oluşturacağı markalar ile insanımızın ekonomik refahının yükselmesi. Bunun yanında insanımızın üretim yoluyla doğduğu topraklarda doymasına katkı vermek ve işsizlik sebebiyle şehrini toprağını terk etmesini önlemek istiyoruz. Daha da ötesi nitelikli göçü tersine döndürmek istiyoruz. Bunun için projeler üretmeye üretimi teşvik etmeye, yeni istihdam alanları oluşturmaya var olan üretim potansiyelini harekete geçirmeye ve insanımızın refahı için çalışmaya devam ediyoruz. " Şeklinde konuştu.

#EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi
#EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi
#EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum #EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi - Son Dakika


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