Kurulan üretici pazarında sebze ve meyveler aracısız satılıyor - Son Dakika

Bursa'da haftada bir gün kurulan pazarda satış yapan çiftçiler ürünlerini aracısız olarak tüketicilerle buluşturuyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Osmangazi Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında çiftçiler, her pazar Çarşamba Mahallesi'ndeki pazar alanında ürünlerini sergiliyor.

Sebze, meyve ve yumurta başta olmak üzere birçok ürün aracısız olarak doğrudan tüketiciye ucuz ve taze ulaşıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, AA muhabirine, söz konusu pazarda sadece belgelendirilen, yerinde ürünlerini kontrol ettikleri çiftçilerin satış yapabildiğini anlattı.

Çiftçilerin tarlalarından hasat ettikleri ürünleri doğrudan burada alıcıyla buluşturduğunu bildiren Aygül, şöyle devam etti:

"Her hafta 250 civarında çiftçimiz bu pazarda ürünlerini satıyor. Ayrıca kadın kooperatiflerimiz de ürünlerini burada satabiliyor. Geçen yıl faaliyete başlayan pazara pandemi döneminde ara verdik ancak şimdi yeniden hizmete devam ediyoruz. Halkımızı taze ürünlerle buluşmaya davet ediyoruz. Pazarın oluşumunda emeği geçen Osmangazi Belediyesi ve Ziraat Odası ile çiftçilerimize teşekkür ediyorum."

İnegöl ilçesine bağlı kırsal İsaören Mahallesi'nden gelen çiftçi Saadet Bencikli de çok lezzetli meyveler yetiştirdiğini belirtti.

Bencikli, "Tüm Bursa halkını bu çiftçi pazarına davet ediyorum. Burada her şey doğal, yumurtadan, sebze meyveye kadar her şey aracısız, direkt çiftçinin kendisinden satış. Ayrıca gelen müşteriyi de kırmıyoruz, indirim istediklerinde indirim de uyguluyoruz." diye konuştu.

Orhaneli ilçesinin kırsal Akalan Mahallesi'nden gelen çiftçi Ahmet Aslan ise domates, biber, patlıcan başta olmak üzere birçok sebze çeşidini pazara getirip sattığını ifade etti.

Pazardan alışveriş yapan vatandaşlar da uygun fiyata taze ürün almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.