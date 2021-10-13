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GAZİANTEP - "Savunma Sanayii Tedarikçi Zirvesi" düzenlendi - Son Dakika

GAZİANTEP - "Savunma Sanayii Tedarikçi Zirvesi" düzenlendi

13.10.2021 13:19

Gaziantep'te, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ile Gaziantep Sanayi Odası (GSO) iş birliğinde "Savunma Sanayii Tedarikçi Zirvesi" düzenlendi.

Gaziantep'te, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ile Gaziantep Sanayi Odası (GSO) iş birliğinde "Savunma Sanayii Tedarikçi Zirvesi" düzenlendi.

Savunma Sanayii Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel, bir otelde düzenlenen zirvede, Gaziantepli sanayici ve yatırımcının çok hevesli olduğunu, teknolojik konularda yatırımcılara destek olmak istediklerini belirtti.

Gaziantep'te, Savunma Sanayii Başkanlığının ve savunma alanının ihtiyaçları konusunda çalışma başlattıklarını dile getiren Çizgel, yatırım konuları olduğunu ve bunların kentin sanayileşme kültürüne de uygun olabileceğini ifade etti.

10 büyük savunma devini de kente getirdiklerini belirten Çizgel, şöyle konuştu:

"Sizlerin bu yatırım konularında bilgi sahibi olmasını istiyoruz. Aklımıza gelmeyen, sanayi devlerimizin önerebilecekleri konuları varsa beraber tartışalım ve birlikte yol alalım istiyoruz. Savunma sanayisinde millileşme, yerlileşme kavramı içerisinde dışarıya bağımlı olduğumuz, kısmi olarak kapasite anlamında daha az üretebildiğimiz konular var. Seçim yaparken bizleri daha güçlü hale getirecek, farklı sektörlerde kullanım alanlarını seçtik. Hem savunma sanayisinde bizim dışa bağımlılığımızı kapatırken başka sektörlerde para kazanabilecek sürdürülebilir teknoloji olmasını istedik. Hem sanayicimiz güçlensin ekonomiye destek sağlasın hem de bu teknolojilerde dışa bağımlılığımızı yok etsin istedik."

Çizgel, yapılan zirveyle sanayicilerin ilgilendikleri yatırım alanlarını seçtikten sonra takip edeceklerini, GSO liderliğinde eşleştirmeler yapacaklarını anlattı.

Seçilen yatırımlarla ilgili detaylı çalışmalar gerçekleştirileceğini vurgulayan Çizgel, "Bu konuların iki, üç tanesini Gaziantep'te millileştirebilirsek hem sektörümüze hem savunma sanayimize hem diğer ekonomik alanda faaliyet gösterebilecek sektörlerimize katkı sağlamış olacağımıza inanıyoruz." dedi.

Zirvede 13 öneri sunacaklarını, gelen önerilerle bunun 20'ye çıkacağını aktaran Çizgel, "İlk duyduğunuzda 'Bunu mu öneriyorsunuz?' diyeceksiniz. Az duyulan şeyler. İsimlerini duyduklarınızı yapabildiğimiz için duyuyorsunuz. İHA, SİHA'yı duyuyorsunuz. Çok daha iyi İHA, SİHA, silah, mühimmat yapabilme konusuna geldiğimizde sorunlarımız var. Bunları yabancılardan temin ettiğimiz ürünlerle gerçekleştiriyoruz." dedi.

"Gaziantep her şeyi üretebilir"

Gaziantep Valisi Davut Gül, yapılan zirvenin temelinin yaklaşık 2,5 sene önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep'e gelmesiyle atıldığını belirtti.

Zirvenin kente çok katkı sağlayacağına inandığını dile getiren Gül, "Ne üreteceğiz? Ne kadar üreteceğiz? Kiminle üreteceğiz? Kime satacağız? taraflar bunu konuşacak. Gaziantep her şeyi üretebilir. Her şehrin ruhu vardır. Gaziantep'in de ruhu üretim ve ticaret. Anadolu şehirlerinden farkımız bu." diye konuştu.

İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Gaziantep'in Türkiye'nin güzide şehirlerinden biri olduğunu, teknoloji noktasında uluslararası rekabette avantajı artırmak istediklerini söyledi.

Akyılmaz, kentin Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesine değinerek, imkansızlıklara rağmen kendi silahlarını, tüfeklerini yaptıklarına dikkati çekti.

İmkansızlıklara rağmen zoru başaran ecdatlarına layık olmak istediklerini vurgulayan Akyılmaz, "Bugünkü teknolojik imkanları daha iyi kullanıp bu konuda büyük başarılar elde etmek boynumuzun borcu. İş birliği içerisinde Gaziantep'i savunma sanayisinde hak ettiği noktaya getirelim." ifadelerini kullandı.

GSO Başkanı Adnan Ünverdi de üretim yapma kapasitesini, katma değeri artıran çalışmalar yaptıklarını, birçok ilki gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Gaziantep'i savunma sanayisinde de ilk sıralarda görmek istediklerini belirten Ünverdi, "Rekabetçi şehiriz. Bunun sürdürülebilir olması lazım. Bilimle, kültürle desteklenmesi gerekir. Bilgi alışverişinde bulunarak, çözüm odaklı işlere yönelmek gerekir." diye konuştu.

GAZİANTEP - Savunma Sanayii Tedarikçi Zirvesi düzenlendi
GAZİANTEP - Savunma Sanayii Tedarikçi Zirvesi düzenlendi
GAZİANTEP - Savunma Sanayii Tedarikçi Zirvesi düzenlendi
GAZİANTEP - Savunma Sanayii Tedarikçi Zirvesi düzenlendi
GAZİANTEP - Savunma Sanayii Tedarikçi Zirvesi düzenlendi
GAZİANTEP - Savunma Sanayii Tedarikçi Zirvesi düzenlendi
GAZİANTEP - Savunma Sanayii Tedarikçi Zirvesi düzenlendi

Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep, İpekyolu, İKA, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - 'Savunma Sanayii Tedarikçi Zirvesi' düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP - "Savunma Sanayii Tedarikçi Zirvesi" düzenlendi - Son Dakika
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