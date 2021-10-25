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Şahinbey Belediyesi'nden çiftçiye büyük destek - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi'nden çiftçiye büyük destek

25.10.2021 15:16

Şahinbey'de çiftçiye 3 bin ton gübre dağıtıldıGAZİANTEP Çiftçilere yönelik desteğini sürdüren Şahinbey Belediyesi, tarımsal üretimi arttırmak ve çiftçileri desteklemek adına 3 bin ton gübre dağıtımı gerçekleştirdi.

Şahinbey'de çiftçiye 3 bin ton gübre dağıtıldı

GAZİANTEP Çiftçilere yönelik desteğini sürdüren Şahinbey Belediyesi, tarımsal üretimi arttırmak ve çiftçileri desteklemek adına 3 bin ton gübre dağıtımı gerçekleştirdi.

Şahinbey ilçesindeki çiftçilere yönelik yem, fide, fidan, canlı hayvan desteklerini 5 yıldır sürdüren Şahinbey Belediyesi, Sarıt Mahallesinde düzenlediği programla çiftçilere 3 bin ton gübre desteği verdi. Düzenlenen dağıtım törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı.

"Çiftçilerimize yönelik desteklerimiz devam edecek"

Çiftçilere yönelik yapılan yatırımlardan bahseden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilere yönelik desteklerin ve yatırımların devam edeceğini belirterek, "Artık geleneksel hale gelen 5 yıldan bu yana çiftçilerimize desteklerimizi aralıksız bir şekilde ve arttırarak sürdürüyoruz. Çiftçimizden gelen her talep bizim başımızın tacıdır. Tarım İlçe Müdürlüğümüzün bize bildirdiği arpa, buğday, mercimeklerin hepsini aldık. Bu yıl dağıttığımız arpa, buğday ve mercimek 3 bin 505 ton oldu. Geçmiş yıllarda biz 2 ton dağıtıyorduk ve yetiyordu. Demek ki ekilen alan gittikçe artmaya başladı. İlçemizdeki çiftçi sayımız artıyor. Daha önceden 4 bin çiftçi sayımız vardı şu anda 6 bin 680 çiftçimiz var. Hayvan yetiştiricisi sayımız ise 2 bin 900'den 5 bin 700'e yükseldi. Bun artışlar çok güzel bu artışlar olsun biz destek vermeye devam edeceğiz. Dünya'da gübre konusunda bir sıkıntı var ancak biz 3 bin ton gübremizi erkenden aldığımız için piyasaya göre daha uyguna mal etmiş olduk. Aynı zamanda bu gübre maliyetinin yüzde 50'sini biz karşılıyoruz ve böylelikle çiftçimiz daha da uyguna almış oluyor. Bunun yanı sıra daha öncede yem desteğimiz, fide desteğimiz, canlı hayvan desteklerimiz olmuştu. Tekrardan gübre desteğimizle sezonumuzu açtık. Gübre desteğimizden sonra yem desteğimiz olacak daha sonra fide olarak bu şekilde çiftçilerimize yönelik desteklerimiz devam edecek" dedi.

Fırat Nehrinin suyunu Şahinbey'e getirme projesi

Su sıkıntısı yaşayan Şahinbeyli çiftçilerin sulu tarım yapabilmesi için su projesi konusunda çalışmalar yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, defalarca dile getirdiği Fırat Nehri'nin suyunun Şahinbey ilçesine getirtilme projesi konusunda çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Suyu getirmenin kolay olmayacağının söyleyen Tahmazoğlu, suyun ilçeye gelmesi halinde çiftçilerin üretimlerinin 5 kat artacağını belirterek, "Şimdi de su gündeme geliyor. Eskiden su gündemde yoktu biz bunu dillendirdikten sonra çiftçilerimizde suyu da getirmemizi istiyor. Dün Fırat Nehri'ne gittim ve 'Allah'ım şu Fırat'ın suyunu Gaziantep'e getirmeyi ve Şahinbeyli çiftçilerimizin tarlasına ulaştırmayı biz nasip eyle' dedim. Fırat Nehri'nin suyunu buraya getirmek kolay değil. Kolay olsaydı şimdiye kadar çoktan getirtilirdi. Fırat Nehri'nin suyunun şu anki kodu 400-450'lerde Şahinbey'imiz ise 850'lerde yani suyun 400 metre yukarıya çıkarmamız lazım. Bunu pompayla suyu yukarı doğru çıkarmak gerekiyor. Artık ne kadar pompanın ne kadar borunun lazım olduğunu düşünün. Bir de bunun için elektrik enerjisi lazım. Elektrik enerjisi maliyeti olduğu zaman bu suyun fiyatına yansıyacak. Su pahalı olursa bunun da bir anlamı olmaz. Bunu asgari maliyetle nasıl mal edebiliriz? En ucuza nasıl getirtiriz? gibi şu anda bunun çalışmasını yapıyoruz. Şu anda çok yüksek rakamlar söylüyorlar yaklaşık bir 5 milyar TL'den bahsediliyor. Bu durumu Tarım Bakanımızla gerekiyorsa Cumhurbaşkanımızla görüşeceğiz. Bir kısmını bakanlığımız üzerinden bir kısmını da belediye bütçesinden yapmak suretiyle inşallah bu suyu getirmenin hesabı içerisindeyiz. Olmaz diye bir şey yok, olur ancak biraz uğraşacağız. Çünkü Fırat Nehri sağlam bir kaynak bugün kuruması söz konusu değil. Buradan suyu alabilirsek gerçekten çiftçimizin üretimi 3'e ya da 5'e katlanacak belki daha da fazla olacak. Gübrelerin bereketli olmasını, ürünlerimizin bereketli olmasını ve inşallah yağışlı bir yıl olmasını Rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum"

Yapılan projelerde emeği geçenlere şükranlarını sunan Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, "Şahinbey Belediyemizin çiftçilerimizin tamamının hayatına dokundurduğu ve bütün çiftçilerin hepsine ulaştırıldığı desteklerin 5'inci yılındayız. Bu sene 3 bin ton gübre yaklaşık 3 bin 500 ton tohum desteğiyle ve inşallah Rabbimin rahmeti olan yağmurla beraber bu kıymetli topraklarda üreteceğiz. 28 milyon TL'lik yatırımı yakın süre içerisinde yeniden artışlarla 33 milyon TL'lik bir yatırıma dönüştü. Bu projenin bu coğrafyada oluşturacağı katma değer yaklaşık 250 milyon TL. Dünyada tedarik zincirinde çok ciddi sıkıntılar var. Hepimizin yapması gereken az konuşacağız, az tespit yapacağız ve el birliğiyle sadece üreteceğiz. Biz ürettikçe güçleneceğiz. Bizim yapacağımız tek şey çalışmak. Bu birliktelik devam ettiği sürece Şahinbey'in toprağı da bereketlenecek, eğitim-öğretim gören çocuğu da daha çok sınavlarda başarılar elde edecek. Bu güne kadar hem tarım hem de eğitim alanında insanların hayatına dokunan projelerin üretilmesinde başta Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Şahinbey Belediyesi'nden çiftçiye büyük destek
Şahinbey Belediyesi'nden çiftçiye büyük destek
Şahinbey Belediyesi'nden çiftçiye büyük destek
Şahinbey Belediyesi'nden çiftçiye büyük destek
Şahinbey Belediyesi'nden çiftçiye büyük destek
Şahinbey Belediyesi'nden çiftçiye büyük destek
Şahinbey Belediyesi'nden çiftçiye büyük destek
Şahinbey Belediyesi'nden çiftçiye büyük destek
Şahinbey Belediyesi'nden çiftçiye büyük destek
Şahinbey Belediyesi'nden çiftçiye büyük destek
Şahinbey Belediyesi'nden çiftçiye büyük destek

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Tarım, Fırat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şahinbey Belediyesi'nden çiftçiye büyük destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şahinbey Belediyesi'nden çiftçiye büyük destek - Son Dakika
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