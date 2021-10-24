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Türk Telekom'dan gençlere kariyer desteği - Son Dakika

Türk Telekom'dan gençlere kariyer desteği

24.10.2021 10:36
Türk Telekom'dan gençlere kariyer desteği

Türk Telekom'un bulut teknolojileri alanında kariyerine güçlü bir başlangıç yapmak isteyen gençler için düzenlediği 'Bulut Bilişim Kampı' tamamlandı.

Türk Telekom'un bulut teknolojileri alanında kariyerine güçlü bir başlangıç yapmak isteyen gençler için düzenlediği 'Bulut Bilişim Kampı' tamamlandı. Bu yıl ilki düzenlenen kampta yarışan Alper Reha Yazgan, Ozan Sazak ve Zeynep Rümeysa Yorulmaz toplamda 33 bin lira değerinde ödülün sahibi oldular.

Genç yeteneklerin kariyer gelişimlerini, 'Gelişim Üssü' ile destekleyen Türk Telekom, 11-20 Ekim tarihleri arasında çevrim içi Bulut Bilişim Kampı'nı düzenledi. Bu yıl ilki yapılan kampa Türkiye'nin dört bir yanından 4 bin 500'ün üzerinde genç başvurdu.

Bulut teknolojileri alanında kariyer yapmak isteyen ve ön değerlendirme, çevrim içi sınav ve bire bir mülakat aşamalarını başarıyla tamamlayan üniversite öğrencisi ve yeni mezun 50 genç kampa katılmaya hak kazandı. Kampa davet edilen gençler, alanında uzman isimlerden 20 saatin üzerinde ücretsiz eğitim alırken, sektörün öncü isimlerinin yer aldığı panellere katıldılar.

İLK ÜÇE GİRENLERE 33 BİN LİRA ÖDÜL

Kamp boyunca gösterdikleri performans ve kamp sonundaki proje yarışmasıyla değerlendirilen katılımcılardan Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu Zeynep Rümeysa Yorulmaz üçüncü olarak 8 bin lira, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği dördüncü sınıf öğrencisi Ozan Sazak ikinci olarak 10 bin lira ve birinci olan Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği dördüncü sınıf öğrencisi Alper Reha Yazgan da 15 bin lira olmak üzere toplamda 33 bin lira ödülün sahibi oldular. Ayrıca kampa dahil olan tüm katılımcılara kariyerlerine değer katacak 'Başarı Sertifikası' verildi.


Bulut Bilişim, Türk Telekom, Türk Lirası, Bilgisayar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk Telekom'dan gençlere kariyer desteği - Son Dakika


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