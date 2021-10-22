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Türkiye-Afrika III. Ekonomi ve İş Forumu - DEİK Başkanı Olpak - Son Dakika

Türkiye-Afrika III. Ekonomi ve İş Forumu - DEİK Başkanı Olpak

22.10.2021 11:41

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Afrika ile karşılıklı ticaret hacmini 25 milyar dolardan 50 milyar dolara yükseltmek birinci hedefimiz olmalı." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Afrika ile karşılıklı ticaret hacmini 25 milyar dolardan 50 milyar dolara yükseltmek birinci hedefimiz olmalı." dedi.

DEİK tarafından Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği Komisyonu (AUC) iş birliğiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu devam ediyor.

Etkinliğin ikinci gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye-Afrika Kadın Liderlik Diyaloğu Paneli gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Olpak, bu oturumu düzenlemekteki amaçlarının "Afrikalı kadın girişimciler ile Afrika'da iş yapan Türk kadın girişimciler arasında deneyim paylaşımı sağlamak, iş dünyasında kadınların daha fazla yer alması için çözümler üretmek ve iş birliklerini artırmak" olduğunu söyledi.

Türkiye olarak Afrika gündemlerinin yoğun olduğunu kaydeden Olpak, geçen ay önce Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'yi, sonrasında da Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed'i Trükiye'de ağırladıklarını anımsattı.

Olpak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazar günü başlayan, Angola, Nijerya ve Togo'yu kapsayan Afrika temaslarından bahsederek, "Bu ülkelerle yatırım ve ticari iş birliklerimizi artırmak üzere önemli adımlar attık, hem resmi kurumlarımız hem de özel sektör temsilcilerimiz arasında, savunma sanayisinden enerji üretimine, gıdadan gübre üretimine, madencilikten enerji nakil hatlarına, yatırımların karşılıklı korunmasından diğer alanlara kadar, onlarca anlaşmaya imza attık." açıklamasında bulundu.

Gelecek hafta Çad'dan en üst düzey ziyaretçileri ağırlayacaklarının bilgisini veren Olpak, gündemlerinde, 1-3 Aralık'ta Fildişi Sahili'nde Afrika Kalkınma Bankası'nca düzenlenen Afrika Yatırım Forumu'nun, 6 Aralıkta Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Macaristan'da gerçekleştirilecek "Go Africa" programının, 17-18 Aralık'ta İstanbul'daki Türkiye-Afrika 3. Ortaklık Zirvesi'nin yer aldığını anlattı.

Ticaret hacminde hedef 50 milyar dolar

Nail Olpak, birinci hedeflerinin "Afrika ile karşılıklı ticaret hacmini 25 milyar dolardan 50 milyar dolara yükseltmek olması gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afrika kıtasında iş birliklerini artırmak, kıtada daha çok yatırım yapmak için, serbest ticaret anlaşmalarının ve yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmalarının imzalanması, sanayileşme, tarım, inşaat, tekstil, sağlık alanlarında iş birliği ve know-how paylaşımı, öncelikli hedeflerimiz arasında. Bu hedeflerle kuracağımız köprülerin kadınlar olmadan kurulması daha zor."

Olpak, Afrika'nın, son yıllarda kadın girişimciliğinin en hızlı arttığı kıta unvanına sahip olduğunu kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Ülkemizde de başarılı girişimci kadınlar iş dünyasında kendi hikayelerini yazıyorlar. Etkili kadın networklerinin gelişimde rolü büyük. Bu ağların etkileşimleri, kadınların iş dünyasında daha fazla yer almasıyla gelecekte daha önemli bir rol oynayacak. Bugünkü panelimizin; güçlü, risk alan ve fark oluşturan Türk ve Afrikalı iş kadınlarımızın hikayelerini birleştirerek, iş birliklerini artırmaları ve ortak girişimde bulunmaları için büyük fırsatlar doğuracağına eminim."

Türkiye ve Afrika iş dünyaları olarak hayallerinin büyük olduğunu ifade eden Olpak, mevcut kapasitelerini geliştirmek ve bunu aşmak için tüm heyecanlarıyla birlikte çalıştıklarını ve ürettiklerini söyledi.

Türkiye-Afrika III. Ekonomi ve İş Forumu - DEİK Başkanı Olpak
Türkiye-Afrika III. Ekonomi ve İş Forumu - DEİK Başkanı Olpak
Türkiye-Afrika III. Ekonomi ve İş Forumu - DEİK Başkanı Olpak
Türkiye-Afrika III. Ekonomi ve İş Forumu - DEİK Başkanı Olpak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Ekonomi, Türkiye, Afrika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye-Afrika III. Ekonomi ve İş Forumu - DEİK Başkanı Olpak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye-Afrika III. Ekonomi ve İş Forumu - DEİK Başkanı Olpak - Son Dakika
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