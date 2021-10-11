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Uluslararası Adana Lezzet Festivali şehre 150 milyon TL katkı sağladı - Son Dakika

Uluslararası Adana Lezzet Festivali şehre 150 milyon TL katkı sağladı

11.10.2021 18:45
Uluslararası Adana Lezzet Festivali şehre 150 milyon TL katkı sağladı

5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde Adana'daki otellerde 11 bin yatak kapasitesi tamamen dolarken, festival boyunca şehre 285 bin kişi geldi.

5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde Adana'daki otellerde 11 bin yatak kapasitesi tamamen dolarken, festival boyunca şehre 285 bin kişi geldi. Festivalin kente 150 milyon TL'lik katkı sağladığı açıklandı.

8-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde Adana'daki otellerde 11 bin yatak kapasitesinin tamamı dolarken, Tarsus ve Mersin gibi çevre il ve ilçelerdeki otellerin doluluk oranı da çok yüksek seyretti. 5. Festivali yaklaşık 285 bin kişi ziyaret ederken, Adana dışından otellerde ve evlerde konaklamak üzere yatılı gelenler ile çevre il ve ilçelerden günübirlik gelen misafirlerin toplam sayısı ise yaklaşık 100 bin oldu. Türkiye'de turistlerin gecelik harcama miktarı 2020 yılı için 61 dolar olurken, Adana'ya dışarıdan gelenlerin konaklama, yeme, içme ve alışveriş gibi aktivitelerle iki günde yaklaşık bin 100 TL harcama yaptığı, toplamda festival döneminde turistlerin harcamasının 110 milyon TL civarında olduğu kaydedildi.

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Düzenlendiği ilk yıldan itibaren en küçük bir güvenlik ve asayiş olayının yaşanmadığı festivalimize Adana'da yaşayanların da ilgisi çok yoğun olmuştur. Festivalde 35 bin kilogram et tüketildiği düşünüldüğünde festivalin kent ekonomisine Adana halkının yaptığı harcamalarla birlikte yaklaşık 150 milyon TL'lik bir katkısı olmuştur" ifadelerine yer verildi.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

Uluslararası Adana Lezzet Festivali şehre 150 milyon TL katkı sağladı
Uluslararası Adana Lezzet Festivali şehre 150 milyon TL katkı sağladı
Uluslararası Adana Lezzet Festivali şehre 150 milyon TL katkı sağladı
Uluslararası Adana Lezzet Festivali şehre 150 milyon TL katkı sağladı
Uluslararası Adana Lezzet Festivali şehre 150 milyon TL katkı sağladı
Uluslararası Adana Lezzet Festivali şehre 150 milyon TL katkı sağladı
Uluslararası Adana Lezzet Festivali şehre 150 milyon TL katkı sağladı

Adana Valiliği, Türk Lirası, Festival, Adana, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uluslararası Adana Lezzet Festivali şehre 150 milyon TL katkı sağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uluslararası Adana Lezzet Festivali şehre 150 milyon TL katkı sağladı - Son Dakika
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