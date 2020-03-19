'Ekonomik İstikrar Kalkanı'na iş dünyasından ve ihracatçıdan destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Ekonomik İstikrar Kalkanı'na iş dünyasından ve ihracatçıdan destek - Son Dakika

'Ekonomik İstikrar Kalkanı'na iş dünyasından ve ihracatçıdan destek

12 dakika önce

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Covid-19 ile mücadele kapsamında açıkladığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketine iş dünyasından ve ihracatçı sektörlerden destek geldi.

'Ekonomik İstikrar Kalkanı'na iş dünyasından ve ihracatçıdan destek, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, virüsün etkilerini azaltmak adına alınan ekonomik tedbirleri açıkladı. Erdoğan'ın açıkladığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı'na iş dünyasından ve ihracatçı sektörlerden destek geldi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyon Üyesi ve Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Servet Terziler;

"Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakanlarımızın son derece sağduyulu, sakin, kendinden emin ve kararlı adımlarla süreci muhteşem yönettikleri kanaatindeyim. Bu paket Türk ekonomisi, KOBİ'lerimiz ve holding şirketlerimiz için can suyu niteliğinde. DEİK Sağlık Komisyonu Üyesi olarak Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6'şar ay ertelenmesi hemen her sektöre nefes aldıracak. Bunun yanında Kredi Garanti Fonu'nun 25 milyar TL'den 50 milyar TL'ye çıkarılması olumlu karşılanacaktır.1-2 güne kadar başvuru şartları ortaya çıkacaktır ve kimler uzun vadeli ve düşük faizli kredi kullanabilecek bu belli olacak. Yaşlılarımızın ve emeklilerimizin hem psikolojilerini hem de ekonomilerini düzeltecek adımlar da atıldı.İhtiyaç sahibi insanlara 2 milyar TL gibi bir tutarın ayrılması çok önemli bir sosyal sorumluluk yönetimi ve uygulamasıdır. 80 yaş üstü insanlarımız için evde sağlık hizmeti 'kimsesizlerin kimsesi olan' bir devletimiz olduğunu açıkça gösteriyor. Hayırlı bir sürece girdik. Dünya bir imtihandan geçiyor. 2021 ve sonrası ülkemiz ve dünya için ferah bir dönemin başlangıcı olacaktır."

Hırdavat Sanayici ve İşadamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu;

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu destek paketi yüreğimize su serpti. Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizasyon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6'şar ay ertelenmesi firmalarımız için adeta can suyu olacak. İç havayolu taşımacılığında da 3 ay süreyle KDV oranının yüzde 18'den yüzde 1'e indirilmesi fiyatlara olumlu yönde yansıyacaktır. Nakit akışı bozulan firmalarla ilgili bankaların üç ay ertelemeli kredi finansmanı ve özel paketler sağlayacak olması ise son derece kritik. Sektörümüz, başvuru şartlarının açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor.Halkbankası'nın KOBİ'lere yönelik üç ay ötelemeli kredi desteği de çok önemli bir adım. Özellikle Anadolu'da ve küçük ilçelerde Halkbank şubelerinin fazla olması tüm sektörler ve KOBİ'ler için çok önemli.İhracat stoğu ile ilgili finansman desteği takdire şayan bir destek. Ürünlerimizi şu an zaten gönderemiyoruz ve lojistik anlamında sıkıntı yaşıyoruz. Her bir TIR için 14 şoför olması gerekiyor. İhracatçılara yönelik stok koruma paketi bize ciddi bir destek sağlayacak.Kredi Garanti Fonu'nun 25 milyar TL'den 50 milyar TL'ye çıkarılması beklediğimiz bir destekti. İhtiyacı olan tüm KOBİ'lerin faydalanacağını düşünüyoruz."

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder;

"Bu açıklanan paket üzerine düşünülmüş ilk çalışma. Sosyoloji ve psikoloji bu süreçte çok önemli. Bu çalışmalar topluma güven veriyor. Fabrikaların çalışmaya devam etmesi, bizim gibi büyümesi özelikle sanayi ve ihracat odaklı olan bir ülke için çok önemli ve kıymetli. Şu anda teminat sıkıntısı çeken firmalar için KGF çalışması çok kıymetli. Bu süreçte siparişleri iptal edilen, ertelenen, alacaklarını tahsil etmede geciken; bu yönü ile döviz nakit akışı bozulan ihracatçı firmalarımıza Eximbank vasıtasıyla farklı kolaylık, destek ve teşvikleri beklediğimizi söylemek isterim. Bu süreci önce insanlık, sonra da ülke olarak en az hasar ile atlatmamız aydınlık geleceğimiz için çok önemli. Yine bu süreçte özellikle özel bankaların tutumları ve yaklaşımları kritik öneme sahip."

Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan;

"Devletimiz bu zor günlerde 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye aldı. SGK primlerini 6 ay öteleyip, firmalarım bankalara olan ana kredi anapara ve faiz ödemeleri 3 ay ötelendi ve gerekirse finansman desteği verileceği belirtildi. KGF limit 25 milyardan 50 milyara çıkartıldı ve asgari ücrete de destek gibi tedbirler alındı. Emeklimizin maaşında güncellemeler yapılıp 80 yaş üzeri insanlarımıza da bazı sağlık desteklerinde bulunulacağı belirtildi. Devletimiz Pandemik salgınının başından beri oldukça tedbirli ve şeffaf davranıp milletimizin yanında olduğunu göstermiştir. Tüm bunlarla birlikte bu krizi ekonomimiz için fırsata çevirip, Türkiye'nin tüm üstün özelliklerini gösterip, tedarik merkezi olma olasılığımızı daha da artırabiliriz."

Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar;

"Halkımızın sağlığı için alınan tüm kararları Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları olarak destekliyoruz. Zamanında alınan kararlar ile hastalığın önlenmesi ve tedavisi için atılan adımlar sevindirici. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı sonrasında açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' tedbir paketini olumlu karşıladık. Salgın sebebi ile ülkemiz de diğer dünya ekonomileri gibi etkilendi. Açıklanan tedbir paketi ile üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamı sağlanacağına inanıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu süreçleri de atlatacağımıza inanıyoruz."

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) Kurucusu Cengiz Özgencil;

Sayın Cumhurbaşkanımızın da altını çizdiği gibi gelişmiş ülkeler yaşlı jenerasyonlarına değer vermezken bizim yöneticilerimizin onların ayaklarına hizmet sunması çok kıymetli. Ekonomik tedbirler KOBİ'lerimiz ve firmalarımız için kritik öneme sahip. Bu günleri her kriz döneminde olduğu gibi dayanışma içinde atlatacağız.

Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:01 Kaynak: Bültenler

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli
Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi AYD'den AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı
Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti         
23:13
Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız         
23:10
Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı         
22:30
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz         
18:34
Gümüşhanespor taraftarı, yasağa rağmen takımlarını dağ yamacından destekledi Gümüşhanespor taraftarı, yasağa rağmen takımlarını dağ yamacından destekledi         
17:18
Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı         
17:12
İspanya'da halk, şarkılar ve alkışlar eşliğinde sağlık çalışanlarına destek veriyor İspanya'da halk, şarkılar ve alkışlar eşliğinde sağlık çalışanlarına destek veriyor         
17:11
Obi Mikel'den ayrılık açıklaması: Verdiğim en zor kararlardan biriydi Obi Mikel'den ayrılık açıklaması: Verdiğim en zor kararlardan biriydi         
16:44
Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi         
16:35
Galatasaray, koronavirüs önlemleri nedeniyle bugünkü antrenmanını iptal etti Galatasaray, koronavirüs önlemleri nedeniyle bugünkü antrenmanını iptal etti         
16:35
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı         
15:47
Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
15:30
TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıdan'dan Nihat Özdemir'e mektup: Ertelenmemesini anlamakta zorlanıyorum TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıdan'dan Nihat Özdemir'e mektup: Ertelenmemesini anlamakta zorlanıyorum         
15:26
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor         
14:35
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım         
14:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 11:13:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Ekonomik İstikrar Kalkanı'na iş dünyasından ve ihracatçıdan destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]