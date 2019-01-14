Ekonomiye dair 10 tahmin
1 saat önce
Davos zirvesi öncesi hazırlanan bir raporda riskler de dahil küresel ekonomiyi bu yıl nelerin beklediğine dair 10 tahmine yer verildi.
Davos zirvesi öncesi hazırlanan bir raporda riskler de dahil küresel ekonomiyi bu yıl nelerin beklediğine dair 10 tahmine yer verildi. Raporda, Arjantin
, Güney Afrika
ve Türkiye
gibi bazı ülkelerin yoğun finansal baskı altında kaldığı vurgulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:36
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