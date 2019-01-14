Son Dakika Haberleri: Ekonomiye dair 10 tahmin

Ekonomiye dair 10 tahmin

1 saat önce

Davos zirvesi öncesi hazırlanan bir raporda riskler de dahil küresel ekonomiyi bu yıl nelerin beklediğine dair 10 tahmine yer verildi.

Ekonomiye dair 10 tahmin, System.String[]
Davos zirvesi öncesi hazırlanan bir raporda riskler de dahil küresel ekonomiyi bu yıl nelerin beklediğine dair 10 tahmine yer verildi. Raporda, Arjantin, Güney Afrika ve Türkiye gibi bazı ülkelerin yoğun finansal baskı altında kaldığı vurgulandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:36 

Türkiye, Güney Afrika, Arjantin, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Onu Sesi ve Müslüm Filmindeki Performansıyla Tanıdı... İkizi Komi Kendisi Ünlü Efsane Futbolcu Hagi'nin Oğlu Lanis'ten Galatasaray'a Yeşil Işık

Trump: Suriye'de Kürtleri Vurursa, Türkiye'yi Ekonomik Yıkıma Uğratırız Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'a, Erdoğan'ın 3,5 Yıl Önceki Twitter Paylaşımıyla Cevap Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 12:55:46. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ekonomiye dair 10 tahmin
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]