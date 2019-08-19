Son Dakika Haberleri: Ekranların en eğlenceli komedi programı , İzmir'e geliyor
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Ekranların en eğlenceli komedi programı , İzmir'e geliyor

1 saat önce

Türkiye'nin fenomen eğlence programı, yayınlandığı her bölümüyle kahkaha fırtınası estiren Güldür Güldür Show ekibi İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Ekranların en eğlenceli komedi programı , İzmir'e geliyor, System.String[]

19 Eylül Perşembe akşamı Fuar Açıkhava Tiyatrosunda en sevilen skeçlerini İzmir seyircisiyle buluşturmaya hazırlanan Güldür Güldür Show ekibi İzmirlilere eğlence dolu bir gece yaşatacak.

"Bu eğlenceyi yaşamak isteyen tüm İzmirlileri bekliyoruz"

BKM Ege Bölge Temsilcisi Erhan Gölbey Güldür Güldür Show ekibinin yeniden İzmirli sevenleriyle buluşacak olmasından dolayı oldukça heyecanlı olduklarını ifade etti. Erhan Gölbey, " Türkiye'nin en sevilen, her hafta seyircileri ekran başına kilitleyen eğlence programı Güldür Güldür Show ekibi yeniden İzmir seyircisine kahkaha dolu unutulmaz bir gece yaşatacak. Bu eğlenceyi yaşamak isteyen tüm İzmirlileri 19 Eylül Perşembe akşamı Fuar Açıkhava Tiyatrosuna bekliyoruz" dedi.

19 Eylül Perşembe akşamı Fuar Açıkhava Tiyatrosunda yaşanacak kahkaha dolu gecenin biletleri Biletix'te.

Türkiye, Eylül, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:08 Kaynak: Bültenler
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