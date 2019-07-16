Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu BBC'ye konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağıma toplum ve partimiz karar verir
BBC
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Ekrem İmamoğlu BBC'ye konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağıma toplum ve partimiz karar verir

40 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, BBC'nin HARDtalk programında Zeinab Badawi'nin sorularını yanıtladı.

Ekrem İmamoğlu BBC'ye konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağıma toplum ve partimiz karar verir, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, BBC'nin HARDtalk programında Zeinab Badawi'nin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın topal ördek benzetmesi, başkanlık yetkilerinin sınırlandırılması, ve bir sonraki seçimdeki olası cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili sorulara cevap verdi.

Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağıma toplum ve partimiz karar verir" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, "Gerçekten bu sistemi sökmeye çalışmak zorunda kalacaksınız, AK Parti'nin bunca yıldır kurduğu siyasi kayırma ve nüfuz sistemini. Bunu yapabilecek misiniz?" sorusuna ise "Devrim yapacağız" diye yanıt verdi

Öte yandan Badawi'nin, röportajın 12. dakikasında İmamoğlu'na atfederek kullandığı "Bir mülteci gerekiyorsa kampta tutulmalı ya da eğitilmeli" alıntısına yönelik olarak BBC Türkçe'nin sorusunu yanıtlayan Ekrem İmamoğlu'nun Basın Sözcüsü Murat Ongun, İmamoğlu'nun böyle bir açıklama yapmamış olduğuna dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı, İstanbul, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:49 
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