EKREM İMAMOĞLU ESENYURT ERKEK ÖĞRENCİ YURDUNU ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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EKREM İMAMOĞLU ESENYURT ERKEK ÖĞRENCİ YURDUNU ZİYARET ETTİ

04.10.2022 13:47

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB bünyesindeki Esenyurt Erkek Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB bünyesindeki Esenyurt Erkek Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. İmamoğlu, KYK yurtları ile yarışmıyoruz, biz onlardan açık ara öndeyiz dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Rıfat Ilgaz Caddesi'nde bulunan İBB bünyesindeki Esenyurt Erkek Yükseköğrenim Yurdu'nu ziyaret etti. İmamoğlu kendisini karşılayan yurt yönetimi ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile öğrenci odalarını, tesiste bulunan spor salonu ve etüt odalarını gezdi. İmamoğlu daha sonra yurtta kalan öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Öğrencilerle sohbeti sırasında İmamoğlu, Bu sene 10 yurdumuz oldu yaklaşık 2 bin 800'ün üzerinde kapasiteye ulaştık. Hedefimiz önümüzdeki sene 5 bin öğrenciye ulaşmak, hazırlıklarımız var. İnşaatı devam eden yurtlarımız var. Gençlerimizle işbirliği yapmak, aynı zamanda İstanbul'un birer gönüllüsü olsunlar istiyoruz. Beraber üretelim, sosyal projelerimizde bizimle birlikte olsunlar istiyoruz dedi.

Söz alan öğrencilerden biri, yurdun temizlik ve yemek düzenini eleştirerek Yurtlar ilk açıldığında temiz olur. Ben geldiğimde geçen yıldan bırakılmış eşyalar ve kirlilik vardı. Dolapların içi harabeydi. Kendim deterjanla temizledim. Lavabolar ve duşakabin giderleri pisti. KYK yurdunda da kaldım, orada lavabolar ve duşakabinler temizlenirdi, burada sadece paspas ve süpürge atılıp başka bir şeye karışılmıyor. Yemekler bir şirkete verilmiş, şirket yemek porsiyonlarını düşük tutuyor diye konuştu.

Öğrenciye esprili bir dille Mutlu olduğun bir şey var mı diye soran İmamoğlu, ardından Temizlik ile ilgili şikayetlerin ciddi şikayetler, onlara arkadaşlarım baksınlar, ilgilensinler. Biz KYK yurtları ile yarışmıyoruz, biz onlardan açık ara öndeyiz. Dilerseniz siz de tercih edebilirsiniz. Biz KYK yurtlarından önde olduğumuzu düşünüyoruz şeklinde yanıtladı.

Öğrencilerle yaklaşık 15 dakika sohbet eden İmamoğlu, sonrasında yurttan ayrıldı.

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Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EKREM İMAMOĞLU ESENYURT ERKEK ÖĞRENCİ YURDUNU ZİYARET ETTİ - Son Dakika

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