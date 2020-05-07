EKREM İMAMOĞLU'NA TEHDİT SUÇUNDAN YARGILANAN SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ. - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaret ve tehdit içerikli elektronik postalar gönderdiği gerekçesiyle tutuklu olarak yargılanan sanık Tuna Görgünoğlu hakim karşısına çıktı. "Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ'cü olduğunu düşündüğüm için yazmıştım" diyerek suçlamayı kabul eden sanık Tuna Görgünoğlu'nun tahliyesine karar verildi. Duruşma, dosyanın karar için incelemeye alınmasına hükmedilerek ertelendi.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Tuna Görgünoğlu Silivri 1 Nolu Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ekrem İmamoğlu duruşmaya gelmezken; İmamoğlu'nu avukatı Sercan Polat temsil etti.

"ÖZEL İŞARETLER KULLANMADIM"

Sanık Tuna Görgünoğlu kimlik sorgusunda, bekar, üniversite mezunu ve işsiz olduğunu belirtti. Görgünoğlu savunmasında, "İddianamede, özel işaretler kullanarak tehdit ettiğim yazılmış. Ben Türkçe kelimlerle herhangi bir özel işaret kullanmadan bu sözleri yazdım. Özel işaretler denmesini kabul etmiyorum" dedi.

"FETÖ'CÜ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN YAZDIM"

Söz konusu mail adresini 15 yıldır kullandığını, Twitter hesabım da bir yıldır kullandığını belirten sanık Görgünoğlu, "İddianamedeki sözleri bizzat ben kendim yazdım. Bu sözleri Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ'cü olduğunu düşündüğüm için yazmıştım. Böyle olduğunu da hala düşünüyorum. Kendisinin CHP'li olmadığını ve müştekinin CHP'yi araç olarak kullandığını düşünüyorum. Ben bunu engellemek ve uyarı yapmak amacıyla iddiaya konu sözleri yazdım. Bu sözlerin meşru müdafaa kapsamında kaldığını düşünüyorum. Hakkımda beraat kararı verilmesini istiyorum. Haksız olarak el konulan bilgisayarım ve hadrdiskim üzerindeki haksız el koymanın kaldırılmasını talep ederim. Ceza verilecekse hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını da kabul ederim" dedi.

İMAMOĞLU'NUN AVUKATI: "BAŞKALARIYLA İRTİBATLI OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILMALI"

İmamoğlu'nun avukatı Sercan Polat ise "Sanık, son bir yıldır Twitter kullandığını ve telefon kullanmadığını belirtmiştir. Soruşturma aşamasında başkalarıyla irtibatlı olup olmadığı hususu araştırılmamıştır. Bu araştırma yapılırsa suç niteliğinin degişme ihtimali vardır. Ayrıca hukuk fakültesini bitirdikten sonraki meslek tercihleri de araştırılmalı. Çünkü iddiaya konu edilen hakaret ve tehdit eylemleri de aynı dönemde olması dikkat çekicidir. Sözlerinden müştekinin belediye başkanlığından istifa etmesini istediği anlaşılmaktadır. Bu nedenle tehdit yolunu tercih etmiştir. Sanık, bu sözleri söylerken muhakeme yeteneği olup olmadığı hususunda şüphelerimiz mevcuttur. Ayrıca tehdide yönelik sarfettiği sözler canavarca saikle söylenmiştir. Herhangi bir pişmanlık duymamakta, eyleminden gurur duymaktadır. Bu nedenle üst hadden cezalandırılmasını gerektirmektedir" diye konuştu.

"MUHAKAME YETENEĞİME YÖNELİK SÖZLERİ HAKARET OLARAK ALMAKTAYIM"

Söz alan sanık Tuna Görgünoğlu, "Müşteki avukatının muhakeme yeteneğime yönelik sözlerini hakaret olarak almaktayım. Ayrıca benim okulu bitirdikten sonraki tercihlerim, memurluktan ayrılmam, kişişel bir tercihtir. Bu hususlarda fikir beyan edilmemesi gerekir. Harddiskler hakkındaki araştırma mahkemenin takdirindedir" dedi.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, sanığın savunmasının alınmış olması, tutuklu kaldığı süre, delillerin toplanmış olması, sabit ikametgah sahibi olması, kaçma şüphesinin olmamasını dikkate alarak sanığın tahliyesine karar verdi. Dosyanın karar verilmek üzere incelemeye alınmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi. Tuna Görgünoğlu, 9 Nisan'da tutuklanmıştı.

11 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, müşteki Ekrem İmamoğlu'na hakaret ve tehdit içerikli elektronik postalar gönderilmesine dair yapılan şikayet üzerine soruşturmanın başlatıldığı, akabinde İstanbul Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan tahkikat sonucunda sanığın kimliği ve kullandığı e-mail adresinin tespit edildiği belirtildi. Sanık Tuna Görgünoğlu'nun, Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) kayıtlarında adresinde başka birinin oturduğu, akabinde sanık hakkında yakalama kararı ile arama ve el koyma kararlarının da çıkarıldığı anlatılan iddianamede, yakalama kararına istinaden sanığın Ankara'da yakalandığı ve ele geçirilen dijital materyallerin de incelendiği kaydedildi. Sanık Görgünoğlu'nun, 27 Mart ve 3 Nisan tarihinde müştekiye gönderdiği elektronik posta içeriklerine yer verilen iddianamede, sanığın kullandığı sosyal medya hesabından farklı tarihlerde yaptığı paylaşımlarda, İmamoğlu'na karşı hakaret ve tehdit eylemini sürdürdüğü vurgulandı. İddianamede sanık Görgünoğlu'nun ifadesinde, 2018 yılında memurluktan istifa ettikten sonra CHP'ye üye olduğunu söylediği de yer aldı. Sanık Görgünoğlu'nun, "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile zincirleme hakaret" ve "İmzasız mektupla veya özel işaretlerle zincirleme tehdit" suçlarından 4 yıl 9 aydan 11 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.