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Ekrem İmamoğlu Şişli'de konuştu

1 saat önce

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul eski meclis üyeleri ile Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

Ekrem İmamoğlu Şişli'de konuştu, System.String[]
CHP  İstanbul Büyükşehir Belediye  Başkan Adayı  Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul eski meclis üyeleri ile Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

 İmamoğlu burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Farklı tecrübelerle bir aradayız. Burada bulunan deneyim, bizim gücümüzü gösterir. Hiçbir deneyimi yok sayacak kadar cahil birisi değilim. Her birinizin deneyimi benim için çok önemli. Deneyimlerinizden yararlanmak için özel bir çaba göstereceğim. Kısa 10 yıl içinde muhalefet olmayı da yaşadım, muhalefetten iktidar olmayı da yaşadım. Şimdi, daha üst seviyede bir mecrada iktidar olmayı da başardık. Her ne kadar onlar, araya bir reklam alma gibi bir duruma kendilerini soksa da biz kendimizi İstanbul'da iktidar görüyoruz. Bazı psikolojileri iyi görüyor, iyi anlamaya çalışıyorum ve buradan asla ve asla kendisine yapılmasını istemediği şeyi, bir başkasına güç eline geçtiğinde yapacak karaktersizlikte bir adam değilim. Çünkü bu bir karaktersizliktir" dedi.

"Biz, artık İstanbul'da iktidarız" diyen imamoğlu, "Evet, demokrasiye bir zarar vermişlerdir, bir darbe vurmuşladır ama bunu tamir edeceğiz hep birlikte. Sorumluyuz. Türkiye Cumhuriyeti tarihine dönüp baktığımızda, tarihi ve en önemli sorumluluklardan birinin olduğu döneme denk gelmiş insanlarız" diye konuştu.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:11 Kaynak: DHA
Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, Güncel
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