Ekrem imamoğlu yeşim meltem şişli istifa ettiğini açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ekrem imamoğlu yeşim meltem şişli istifa ettiğini açıkladı - Son Dakika

Ekrem imamoğlu yeşim meltem şişli istifa ettiğini açıkladı

6 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli istifa etti.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli istifa etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Şişli'nin bugün istifasını sunduğu öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nın Yeşim Meltem Şişli'nin istifasını kabul ettiği belirtildi. İmamoğlu, İBB meclis toplantısında yaptığı açıklamada Şişli'nin 8 Şubat'ta istifa ettiğini belirtti.

Ekrem İmamoğlu, Şişli'nin, soruşturmanın selameti için görevinden istifa ettiğini, istifa dilekçesinin de yürürlüğe konduğunu söyledi.

İBB Meclisi Ak Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ise konunun orta çıktığı anda Şişli'nin görevden el çektirilmesi gerektiğini, o zaman yapılması gereken işlemin şimdi yapıldığını kaydetti.

Ekrem imamoğlu yeşim meltem şişli istifa ettiğini açıkladı

Yeşim Meltem Şişli, İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:17 Kaynak: DHA
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