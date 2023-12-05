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Eksi 50 derecede önlem almayan adam donarak ölmekten son anda kurtuldu - Son Dakika

Eksi 50 derecede önlem almayan adam donarak ölmekten son anda kurtuldu

Dünyanın en soğuk bölgelerinden biri olan Yakutistan'da bir vatandaş, donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kirpikleri ve kulağı donan adam, yaşadığı korku dolu anları videoya kaydetti.

05.12.2023 - 09:33,  Güncelleme: 09:37
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Sıcaklığın zaman zaman eksi 70 dereceleri gördüğü Yakutistan'ın başkenti Yakutsk'de bir vatandaş donmaktan son anda kurtuldu. Ölümden dönen adamın yayınladığı videoda kulağının ve kirpiklerinin buz tuttuğu görüldü.

ÖNLEM ALMADAN ÇIKTI

Yakutistan'ın başkenti Yakutsk'de termometreler -50 dereceleri gördü. Dünya'nın en soğuk şehirlerinden biri olan Yakutsk'de yeterince önlem almadan dışarı çıkan bir adam canından oluyordu.

UZUVLARINI KAYBEDİYORDU

Kulakları ve kirpikleri buz tutan adam vücut uzuvlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken arabaya sığınmasının ardından o anları cep telefondan kaydederek sosyal medya üzerinden paylaştı.

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SON DAKİKA: Eksi 50 derecede önlem almayan adam donarak ölmekten son anda kurtuldu - Son Dakika
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