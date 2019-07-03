Son Dakika Haberleri: Ekvador'da kaçak madene ordu müdahalesi
Son Dakika Güncel Haber

Ekvador'da kaçak madene ordu müdahalesi

23 dakika önce

Ekvador'da hükümet, ülkenin kuzeyindeki Buenos Aires bölgesinde, 2017'de altın keşfedilmesinin ardından ortaya çıkan kaçak madene binlerce asker ve polisle müdahalede bulundu.

Ekvador'da kaçak madene ordu müdahalesi, System.String[]
Ekvador'da hükümet, ülkenin kuzeyindeki Buenos Aires bölgesinde, 2017'de altın keşfedilmesinin ardından ortaya çıkan kaçak madene binlerce asker ve polisle müdahalede bulundu.
İçişleri ve Polis Bakanı Maria Paula Romo, altın madeni çevresinde suç oranının artması ve sorunun büyüklüğünün polis müdahelesini zorunlu kıldığını belirtti.
Romo, 2 bin 400 polis ve askerin Buenos Aires bölgesinin 95 kilometre kuzeyindeki madenin kontrolü aldıklarını kaydetti.
Ordunun kuzey sorumlusu General Agustin Proano, kaçak madencilerin tahliyesinin sorunsuz şekilde sürdüğünü ifade etti.
Emniyet Genel Müdürü Hernan Carrillo da tahliye edilenlerin yüzde 60'ının Kolombiya ve Venezuela asıllı olduklarını dile getirdi.
Bölgede 2017'de altın rezervi keşfedilmesinden bu yana nüfusun artarak 10 bine ulaştığı tahmin ediliyor. Ağır silahlara sahip organize suç örgütlerinin varlık göstermeye başladığı ve cinayet, insan kaçakçılığı gibi suçların yoğunlaştığı bölgede son haftalarda silahlı çatışmalar yaşanmıştı.
Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, pazartesi günü bölgede acil durum ilan etmişti.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:46 Kaynak: AA
buenos aires, ekvador, hükümet, asker, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Medipol Başakşehir Muhammet Demir'i transfer etti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Onur Yürüyüşü'nü değerlendirdi: Algı operasyonu Zenginlere ek vergi Ekim ayına ertelendi Rusya donanmasına ait denizaltında yangın! 14 asker hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 10:09:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ekvador'da kaçak madene ordu müdahalesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]