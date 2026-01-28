Ekvador-Kolombiya İlişkileri Geriliyor - Son Dakika
Ekvador-Kolombiya İlişkileri Geriliyor

28.01.2026 11:39
Ekvador Başkanı Noboa, uyuşturucu krizinin sorumlusunu Kolombiya olarak gösterdi.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, ülkede artan uyuşturucu ve güvenlik krizinden, sınır güvenliği konusunda anlaşmazlık yaşadıkları Kolombiya'yı sorumlu tuttu.

Noboa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, uyuşturucu kaçakçılığının "komşu topraklarda faaliyet gösteren bölgesel bir yapı" haline geldiğini savundu.

Ekvador'daki güvenlik sorunlarının Kolombiya topraklarında faaliyet gösteren suç örgütleriyle bağlantılı olduğunu ileri süren Noboa, "Ekvador için bu, aralıksız süren bir mücadele oldu ve bugün Pipo, Fenix ve Viche takma adlı kişiler cezaevinde bulunuyor, hepsinin Kolombiya kimliği ve bu ülkeyle bağlantıları var." ifadelerini kullandı.

Noboa, ABD'ye iade edilen çete elebaşı "Fito" lakaplı Jose Adolfo Macias Villamar'ın, Ekvador'daki suç ağlarını kontrol etmek için Kolombiya topraklarını kullandığını öne sürdü.

Sınır güvenliği anlaşmazlığı ticaret ve enerji krizine dönüştü

İki komşu ülke arasında, bir süredir sınır bölgelerinde uyuşturucu örgütlerine yönelik sürdürülen operasyonlar nedeniyle "işbirliği eksikliği" anlaşmazlıkları yaşanıyor.

Ekvador Devlet Başkanı Noboa, 22 Ocak'taki açıklamasında, uyuşturucuyla mücadelede yeterli destek görmediklerini öne sürerek Kolombiya'dan ithal edilen ürünlere yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

Kolombiya hükümeti, 23 Ocak'ta yaptığı açıklamada, 1 Şubat'tan itibaren tarife vergisi uygulama kararı alan komşu ülke Ekvador'a elektrik ihracatını durdurduğunu bildirmişti.

Ekvador ise 27 Ocak'ta, Kolombiya'dan ülkesine taşınan petrolün tarife vergisini yüzde 900 artırdığını duyurmuştu.

Devlet Başkanı Noboa, 2024'te Ekvador'da "silahlı iç çatışma" olduğuna dair kararname yayımlayarak artık "terörist" olarak sınıflandırılan yaklaşık 20 çeteyle mücadele için orduyu görevlendirme yetkisini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Kolombiya, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Suç

