Ekvador, Kolombiya Petrolüne Vergiyi Yüzde 900 Artırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Ekvador, Kolombiya Petrolüne Vergiyi Yüzde 900 Artırdı

27.01.2026 08:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekvador, Kolombiya'dan gelen petrol için tarife vergisini yüzde 900 artırdı, elektrik ihracatı durduruldu.

Ekvador, komşu ülke Kolombiya'dan ülkesine taşınan petrolün tarife vergisini yüzde 900 artırdığını duyurdu.

Ulusal basına göre, Ekvador hükümeti, ülkeye elektrik ihracatını 1 Şubat'tan itibaren durdurma kararı alan Kolombiya'ya karşılık olarak yeni tarife vergisi açıkladı.

Ekvador Çevre ve Enerji Bakanı Ines Manzano, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Kolombiya petrolünün ülkesine taşınma tarifesine yüzde 900 artış yapıldığını doğrulayarak, "Ekvador, sınır güvenliğine, ticaret dengesine ve enerji güvenliğine öncelik vermektedir." ifadesini kullandı.

Kolombiya'nın Trans-Ekvador Boru Hattı Sistemi (SOTE) üzerinden geçen her varil petrol için ödediği gümrük vergisinin 3 dolardan 30 dolara çıktığı bilgisi verildi.

Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümeti, söz konusu karara ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklamada bulunmadı.

İki komşu ülke arasında, bir süredir sınır bölgelerinde uyuşturucu örgütlerine yönelik sürdürülen operasyonlar nedeniyle "işbirliği eksikliği" anlaşmazlıkları yaşanıyor.

Kolombiya hükümeti, 23 Ocak'ta yaptığı açıklamada, 1 Şubat'tan itibaren tarife vergisi uygulama kararı alan komşu ülke Ekvador'a elektrik ihracatını durdurduğunu bildirmişti.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, 22 Ocak'taki açıklamasında, uyuşturucuyla mücadelede yeterli destek görmediklerini öne sürerek Kolombiya'dan ithal edilen ürünlere yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Kolombiya, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekvador, Kolombiya Petrolüne Vergiyi Yüzde 900 Artırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de bazı NBA maçlarına “kar fırtınası“ ertelemesi ABD'de bazı NBA maçlarına "kar fırtınası" ertelemesi
Deve kuşu trafiği altüst etti Deve kuşu trafiği altüst etti
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay Acılı evlat konuştu Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
’’Bulabiliyorsanız bulun’’ deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi ''Bulabiliyorsanız bulun'' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
“Hasretinle Yandı Gönlüm“ün unutulmaz sesi Seha Okuş aramızdan ayrıldı "Hasretinle Yandı Gönlüm"ün unutulmaz sesi Seha Okuş aramızdan ayrıldı
İnşaat işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 ağır yaralı İnşaat işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

09:48
Nihat Kahveci 2-2’lik maç sonrası Sergen Yalçın’a verdi veriştirdi
Nihat Kahveci 2-2'lik maç sonrası Sergen Yalçın'a verdi veriştirdi
09:32
Vay Netanyahu vay Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
Vay Netanyahu vay! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
08:48
7 CHP’li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP’den ezber bozan çıkış
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
08:36
Galatasaray’ın yıldızı hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse durdurulmayacak
Galatasaray'ın yıldızı hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse durdurulmayacak
08:02
ABD’deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor
ABD'deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor
07:25
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 10:08:41. #7.11#
SON DAKİKA: Ekvador, Kolombiya Petrolüne Vergiyi Yüzde 900 Artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.