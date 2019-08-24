Son Dakika Haberleri: El freni çekilmeyen traktörün ezdiği emirhan öldü
Son Dakika Güncel Haber

El freni çekilmeyen traktörün ezdiği emirhan öldü

48 dakika önce

DENİZLİ'de, eğimli alanda park halinde olan ve el freni çekilmeyen traktörün hareketlenmesiyle tekerleğin altında kalan Emirhan Karakaşoğlu (2) yaşamını yitirdi.

El freni çekilmeyen traktörün ezdiği emirhan öldü, System.String[]

DENİZLİ'de, eğimli alanda park halinde olan ve el freni çekilmeyen traktörün hareketlenmesiyle tekerleğin altında kalan Emirhan Karakaşoğlu (2) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Tavas ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi yakınlarındaki tütün tarlasında meydana geldi. Feride- Bilal Karakaşoğlu çifti, tarlada kurdukları çadırda otururken, oğulları Emirhan da park halindeki traktörün yanına gitti. El freni çekilmediği için hareketlenen traktör, küçük çocuğun üzerinden geçti. Kazayı gören Karakaşoğlu çifti, panikle traktöre koşup, tekerleğin altında kalan oğullarını alarak, otomobille Tavas Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorlar, yaptığı kontrolde, Emirhan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Küçük çocuğun cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan jandarma ekipleri, tarlada inceleme yaptı. Çadırın kenarındaki eğimli alanda park halinde olan traktörün, el freni çekilmediği için hareketlendiği ve Emirhan Karakaşoğlu'nun üzerinden geçtiği anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Çiftlikköy, Tavas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İBB Başkanı İmamoğlu'na tatil eleştirisi: İstanbul'u sel bastı, beyefendi tatilde
İş arkadaşından dayak yiyen genç kadın sosyal medyadan yardım istedi Emine Bulut cinayeti paylaşımı yaparak boşanma aşamasında olduğu eşini tehdit eden kişi tutuklandı 18 yaşındaki kadın hırsız, Yüksekova ilçe emniyet müdür yardımcısını bıçakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 19:53:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: El freni çekilmeyen traktörün ezdiği emirhan öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]