El Halil'de İsrail Askeri Operasyonu

EL HALİL, 20 Ocak (Xinhua) -- Batı Şeria'nın El Halil kentinin güneyindeki Cebel Cuhar mahallesi çevresini ablukaya alan İsrail güçleri, 19 Ocak 2026.

Filistinli ve İsrailli kaynakların pazartesi günü bildirdiğine göre İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde büyük ölçekli bir askeri operasyon başlattı. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)