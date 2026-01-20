El Halil'de İsrail Askeri Operasyonu - Son Dakika
El Halil'de İsrail Askeri Operasyonu

20.01.2026 16:07
İsrail ordusu, El Halil'de büyük ölçekli askeri operasyon başlattı.

EL HALİL, 20 Ocak (Xinhua) -- Batı Şeria'nın El Halil kentinin güneyindeki Cebel Cuhar mahallesi çevresini ablukaya alan İsrail güçleri, 19 Ocak 2026.

Filistinli ve İsrailli kaynakların pazartesi günü bildirdiğine göre İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde büyük ölçekli bir askeri operasyon başlattı. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

