El Kaide Üyesi Sınırda Yakalandı

Kaide üyesi olduğu gerekçesiyle aranan Hüseyin Can Demir (24), Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri, istihbarat çalışmasıyla terör örgütü El- Kaide üyesi olduğu gerekçesiyle aranan Hüseyin Can Demir'in Türkiye'ye 26 Ocak'ta, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapacağı bilgisine ulaştı. Uşak'ta yaşadığı, ideolojik ve silahlı eğitim alıp, çatışma bölgesinde faaliyet yürüttüğü belirlenen Demir, sınır kapısında önlem alan jandarma terörle mücadele ekipleri tarafından yakalanıp, Aydın'a getirildi. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Demir, tutuklandı.