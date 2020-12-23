Son dakika haberleri | El sanatları eğitmeni, binbir emek verip motifle süslediği köseleyi aksesuara dönüştürüyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | El sanatları eğitmeni, binbir emek verip motifle süslediği köseleyi aksesuara dönüştürüyor

23.12.2020 11:37

Son dakika haberler: Kars'ta el sanatları eğitmenliği yapan Ayşe Akaslan, köseleden birbirinden güzel kemer, çanta ve aksesuarlar üretiyor.

Kars'ta el sanatları eğitmenliği yapan Ayşe Akaslan, köseleden birbirinden güzel kemer, çanta ve aksesuarlar üretiyor.

Kars Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünde açılan atölyede eğitmen olarak görev yapan Ayşe Akaslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kursiyerlerinden ayrı kaldığı bu süreçte farklı el sanatlarına yöneldi.

Salgından önce kursiyerlerine çakıl taşlarından süs eşyaları yapmayı öğreten Akaslan, koronavirüs döneminde boş zamanlarını değerlendirmek için köseleden aksesuar üretmeye karar verdi.

Büyük parçalar halinde Denizli'den sipariş ettiği köseleye ince işçilikle şekil veren Akaslan'ın ürettiği birbirinden güzel çanta ve kemerler, belediye aracılığıyla 8 Mart Kadınlar Günü'nde açılacak sergide satışa sunulacak.

Bir çantanın üretimi iki haftayı bulabiliyor

Ayşe Akaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köseleye şekil vermenin zor olduğunu söyledi.

Büyük parçalar halinde aldığı köseleyi yapacağı eşyalara göre ayarladığını ifade eden Akaslan, şöyle konuştu:

"Öncelikle yapacağımız ürünleri tasarlıyoruz, kalıplarını alıyoruz daha sonra da neşter yardımıyla derinin kesimini yapıyoruz. Motifleri yerleştirdikten sonra delgeç yardımıyla kenarlarını dikme aşamasına getirmek için çeşitli işlemler yapıyoruz. Kesilen ve hazır hale getirilen derilerin boyamasını yapıyoruz. Deri işlemek parmaklara biraz zarar verebiliyor çünkü güç isteyen bir iş."

Akaslan, deri üzerinde el emeğiyle çalışmanın zorluğuna işaret ederek, çalışma sırasında parmakları çok yorulduğu için dinlenerek üretim yaptığını anlattı.

Genellikle çanta ve kemer yaptığını ancak gelen siparişe göre de üretim yaptığını dile getiren Akaslan, "Yaptığımız ürüne emek verdiğimizde güzel bir ürün ortaya çıktığı zaman mutlu oluyoruz. Kullanılabilir ve orijinal ürünler yapıyoruz, bu da beğeniliyor. Derinin kuruma aşamaları var, o da bir günü buluyor. Sonra boyama işlemi yapıyoruz, o da iki gün falan sürüyor. Dikim işlemi de 3-4 gün buluyor. Bir çantayı normalde 2 haftada bitiriyoruz." diye konuştu.

Son dakika haberleri | El sanatları eğitmeni, binbir emek verip motifle süslediği köseleyi aksesuara dönüştürüyor
Son dakika haberleri | El sanatları eğitmeni, binbir emek verip motifle süslediği köseleyi aksesuara dönüştürüyor
Son dakika haberleri | El sanatları eğitmeni, binbir emek verip motifle süslediği köseleyi aksesuara dönüştürüyor
Son dakika haberleri | El sanatları eğitmeni, binbir emek verip motifle süslediği köseleyi aksesuara dönüştürüyor

Kars Belediyesi, Denizli, Karar, Kars, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri | El sanatları eğitmeni, binbir emek verip motifle süslediği köseleyi aksesuara dönüştürüyor - Son Dakika


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