El Yapımı Patlayıcı Bombası: 2 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

El Yapımı Patlayıcı Bombası: 2 Ölü, 5 Yaralı

El Yapımı Patlayıcı Bombası: 2 Ölü, 5 Yaralı
28.01.2026 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta el yapımı patlayıcı infilak etti, 2 kişi öldü, 5 asker yaralandı. Dava 15 Nisan'a ertelendi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, bağ evine tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiği, 2 kişinin öldüğü ve 5 askerin yaralandığı olaya ilişkin şüpheliler, 7'nci duruşmada da suçlamaları kabul etmedi. Duruşma, 15 Nisan'a ertelendi.

Olay, 18 Mayıs 2024'te saat 21.00 sıralarında Karayaka beldesinde meydana geldi. Ahmet Karaçoban (63) ile oğlu Sefa Can Karaçoban, cep telefonuyla beldede devriye görevi yürüten jandarmaların komutanını arayıp, bağ evlerine zorla girilmeye çalışıldığını, ayrıca içeride kendilerine ait olmayan kilitli bir sandık bulunduğunu belirtti. Jandarma ekipleri, adrese gitti. Ahşap sandığın kapağı açıldığında, içinde piknik tüpüne bağlı, 8 ila 10 santimetrelik inşaat demirleri ve 10'luk çivilerle parça tesirli hale getirilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, Ahmet Karaçoban ve oğlu Sefa Can Karaçoban ile askerler Uzman Çavuş Muhammed Avcı (25), Jandarma Astsubay Mustafa Evkay (32), Uzman Çavuş Burak Muslurget (30), Uzman Çavuş Alperen Songül (28) ve Uzman Çavuş Sezer Ertürk (28) yaralandı. İhbarla adrese ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, özel araçlar ve ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Sefa Can Karaçoban, olaydan 4 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin, Tokat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Tasarlayarak kasten öldürme ve kasten yaralama' suçlamasıyla açılan davada 7'nci duruşma görüldü. Sanıklardan Turgay Ö. (38), Erzincan'dan getirildi. İsmail G. (50) ise Samsun'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

'İTİRAF ETSİNLER'

Olay sonrası hayatını kaybeden bağ evi sahibi Ahmet Karaçoban'ın kızı Emel K. tanık olarak dinlendi. Mahkemede konuşan Emel K., "İsmail G. ile Turgay Ö. ile ortaklığını bitirmek istiyorsa Turgay Ö. olayın yaşandığı bağ evinin yakınlarında ne işi vardı? Onları gördüklerine dair şahitler var. Olayın yaşandığı dönemde dinlenme tesisinde sanki 'Bombayı koyduk, çok şükür der' gibi sarılmalarını görüntüsü var. Erkeklik duygusuyla bu olayı planladılarsa erkek gibi itiraf etsinler. Olaydan sonra 3 bin kişinin yaşadığı Karayaka'da herkes İsmail G.'nin ismini verdi. Bir hafta boyunca kardeşimizi takip etmiş. İsmail G. ile Turgay Ö. beraber gezmişler. Ortaklık bitecekse neden gezdiler" ifadelerini kullandı.

'BOMBA YAPABİLECEK İNSAN DEĞİLİM'

Duruşmada hakkındaki iddialara cevap veren Turgay Ö., "Bir hafta Erbaa'da durdum ama bağ evine gitmedim. Elimi omzuna atma olayında da böyle cahilce bir düşünce olamaz. Hesabı ben ödediğim için omzundan sarıldım. Bu olayla hiçbir alakam yok. Bomba yapabilecek kapasitede birisi değilim. Sonuçta bunu yaparken patlayabilir. Bu olayın içerisinde olmam için hiçbir sebebim yok. 2 çocuğum var. 2 senedir boş yere yatıyorum. Zaten daha öncesinde sağ elimden ameliyat olduğum için elimi tam kapatamıyorum. Bombayı istesem de taşıyamam. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

Sanıklardan İsmail G. ise "Şahıslar takip ettiğimi söylüyorlar. Eşimle ilişkisi var diye Sefa'yı hiçbir zaman suçlamadım. Tehdit etmedim. Tepkim olmadı. Takip etme olayı tamamen yalandır. Ben bomba yapabilecek bir insan değilim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut delil durumu, dosya kapsamını göz önünde bulundurarak, yaralı askerlerden Uzman Çavuş Alperen S.'nin son durum raporu gelmediği için tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı 15 Nisan'a erteledi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Saldırı, Güncel, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel El Yapımı Patlayıcı Bombası: 2 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi
Vilnius Havalimanı’nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu Vilnius Havalimanı'nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak
Baykal Gölü’nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı Baykal Gölü'nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı
İskenderun Limanı’nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL İskenderun Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL

17:51
Trump’ın tehdidine İran’dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
17:00
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
16:42
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 18:41:17. #7.11#
SON DAKİKA: El Yapımı Patlayıcı Bombası: 2 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.