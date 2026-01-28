El Yapımı Patlayıcı Bombası: 2 Ölü, 5 Yaralı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, bağ evine tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiği, 2 kişinin öldüğü ve 5 askerin yaralandığı olaya ilişkin şüpheliler, 7'nci duruşmada da suçlamaları kabul etmedi. Duruşma, 15 Nisan'a ertelendi.

Olay, 18 Mayıs 2024'te saat 21.00 sıralarında Karayaka beldesinde meydana geldi. Ahmet Karaçoban (63) ile oğlu Sefa Can Karaçoban, cep telefonuyla beldede devriye görevi yürüten jandarmaların komutanını arayıp, bağ evlerine zorla girilmeye çalışıldığını, ayrıca içeride kendilerine ait olmayan kilitli bir sandık bulunduğunu belirtti. Jandarma ekipleri, adrese gitti. Ahşap sandığın kapağı açıldığında, içinde piknik tüpüne bağlı, 8 ila 10 santimetrelik inşaat demirleri ve 10'luk çivilerle parça tesirli hale getirilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, Ahmet Karaçoban ve oğlu Sefa Can Karaçoban ile askerler Uzman Çavuş Muhammed Avcı (25), Jandarma Astsubay Mustafa Evkay (32), Uzman Çavuş Burak Muslurget (30), Uzman Çavuş Alperen Songül (28) ve Uzman Çavuş Sezer Ertürk (28) yaralandı. İhbarla adrese ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, özel araçlar ve ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Sefa Can Karaçoban, olaydan 4 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin, Tokat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Tasarlayarak kasten öldürme ve kasten yaralama' suçlamasıyla açılan davada 7'nci duruşma görüldü. Sanıklardan Turgay Ö. (38), Erzincan'dan getirildi. İsmail G. (50) ise Samsun'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

'İTİRAF ETSİNLER'

Olay sonrası hayatını kaybeden bağ evi sahibi Ahmet Karaçoban'ın kızı Emel K. tanık olarak dinlendi. Mahkemede konuşan Emel K., "İsmail G. ile Turgay Ö. ile ortaklığını bitirmek istiyorsa Turgay Ö. olayın yaşandığı bağ evinin yakınlarında ne işi vardı? Onları gördüklerine dair şahitler var. Olayın yaşandığı dönemde dinlenme tesisinde sanki 'Bombayı koyduk, çok şükür der' gibi sarılmalarını görüntüsü var. Erkeklik duygusuyla bu olayı planladılarsa erkek gibi itiraf etsinler. Olaydan sonra 3 bin kişinin yaşadığı Karayaka'da herkes İsmail G.'nin ismini verdi. Bir hafta boyunca kardeşimizi takip etmiş. İsmail G. ile Turgay Ö. beraber gezmişler. Ortaklık bitecekse neden gezdiler" ifadelerini kullandı.

'BOMBA YAPABİLECEK İNSAN DEĞİLİM'

Duruşmada hakkındaki iddialara cevap veren Turgay Ö., "Bir hafta Erbaa'da durdum ama bağ evine gitmedim. Elimi omzuna atma olayında da böyle cahilce bir düşünce olamaz. Hesabı ben ödediğim için omzundan sarıldım. Bu olayla hiçbir alakam yok. Bomba yapabilecek kapasitede birisi değilim. Sonuçta bunu yaparken patlayabilir. Bu olayın içerisinde olmam için hiçbir sebebim yok. 2 çocuğum var. 2 senedir boş yere yatıyorum. Zaten daha öncesinde sağ elimden ameliyat olduğum için elimi tam kapatamıyorum. Bombayı istesem de taşıyamam. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

Sanıklardan İsmail G. ise "Şahıslar takip ettiğimi söylüyorlar. Eşimle ilişkisi var diye Sefa'yı hiçbir zaman suçlamadım. Tehdit etmedim. Tepkim olmadı. Takip etme olayı tamamen yalandır. Ben bomba yapabilecek bir insan değilim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut delil durumu, dosya kapsamını göz önünde bulundurarak, yaralı askerlerden Uzman Çavuş Alperen S.'nin son durum raporu gelmediği için tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı 15 Nisan'a erteledi.