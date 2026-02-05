Elayis Tavsan Türk Statüsünde Forma Giyecek

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da vatandaşlık işlemleri tamamlanan Elayis Tavsan'ın Türk statüsünde forma giyeceği bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Elayis Tavsan'ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık işlemlerinin kısa sürede tamamlanmasına verdiği destekten dolayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve tüm devlet yetkililerine teşekkür edildi.

Vatandaşlık işlemleri tamamlanan Hollanda doğumlu 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Türk statüsünde forma giyecek.