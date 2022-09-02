Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Son günlerde Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları 'nın, başkan yardımcılarımızın ve idarecilerimizin adı kullanılarak yardım adı altında bağış toplandığı yönünde ihbarlar gelmektedir. Elazığ Belediyesi tarafından yardım ve destek adı altında vatandaşlardan yardım talebinde bulunulması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık şebekelerine karşı dikkatli olmaları, bu kişilere kesinlikle itibar etmeyerek emniyet güçlerini bilgilendirmeleri önemle rica olunur" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Şahin Şerifoğulları, Halkla İlişkiler, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ Belediyesinden dolandırıcılara karşı uyarı - Son Dakika

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