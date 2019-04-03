Elazığ Belediyesi'nde Devir Teslim Töreni

AK Parti
'den Elazığ
Belediye Başkanı seçilerek mazbatasını alan Şahin Şerifoğulları
, göreve başladı.
Başkanlık makamında düzenlenen törende konuşan Şerifoğulları, görev değişiminin ardından Elazığ'ı daha ileriye götürebilmek için gayretli bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Mücahit Yanılmaz
ve ekibine 5 yıllık süre zarfında kent için yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eden Şerifoğulları, seçim çalışmaları boyunca adil, dürüst ve şeffaf bir şekilde kenti ve belediyeyi yöneteceklerini ifade etti.
Kendilerini belediye başkanı olarak layık gören hemşehrilerine teşekkür eden Şerifoğulları, şöyle konuştu:
"Bizler bundan sonraki süreçte hemşehrilerimizi utandırmamak, mahcup etmemek adına gece gündüz demeden ekibimizle gayretli bir şekilde çalışacağız. Rabbim bizleri mahcup etmesin, utandırmasın, ilimize ve ülkemize en güzel şekilde hizmet etmeyi nasip etsin."
Eski Belediye Başkanı Yanılmaz
ise yeni başkan Şerifoğulları'na görevinde başarılar dileyerek, "31 Mart'ta çok olgun bir seçim dönemi geçirdik. Biz şuna inanıyoruz. Seçim döneminde mutlaka partiler adaylarıyla birlike yarışacaklar. Ancak seçim bittikten ve kazanan belli olduktan sonra bütün adaylar, partiler ve bütün hemşerilerimiz Elazığ'ın geleceği, gelişmesi ve büyümesi için birlike gayret gösterecekler, birbirlerine yardımcı olacaklar." ifadelerini kullandı.
Yanılmaz, görev süresi boyunca kentin gelişmesi ve bir adım daha ileri gitmesi için nasıl gayret gösterdilerse bundan böyle de aynı gayreti göstereceklerini aktardı.