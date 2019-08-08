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Elazığ Belediyespor'da hazırlıklar devam ediyor

59 dakika önce

Elazığ Belediyespor Futbol Kulübü'nde yeni sezon hazırlıkları aralıksız devam ediyor.

Elazığ Belediyespor'da hazırlıklar devam ediyor, System.String[]
Elazığ Belediyespor Futbol Kulübü'nde yeni sezon hazırlıkları aralıksız devam ediyor.

2019-2020 Sezonu'nda TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Elazığ Belediyespor Futbol Kulübü'nde 2. Etap çalışmaları Afyonkarahisar'da sürüyor. Çift antrenman ve hazırlık maçlarıyla yeni sezona hazırlanan kırmızı - lacivertli ekipte kampı ziyaret eden başkan Ahmet Toprak, takım kaptanları Arif Şahin, Cenk Cengiz ile Burak Keskin'den yeni sezonda hırs ve mücadele sözü aldı.

Takımın yeni transferlerle bambaşka bir yapıya büründüğünü belirten kaptanlar, yeni sezonda takım olarak ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını aktardı.

Elazığ Belediyespor'u hedefe götüreceklerinin aktaran kaptanlar, kampında oldukça verimli geçtiğine vurgu yaptı.

Kulüp içindeki aile ortamının kendisini mutlu ettiğini dile getiren Başkan Ahmet Toprak ise, "Teknik heyetinden, futbolcusuna, malzemecisinden idari yönetimine takımımızda tam bir aile ortamı hakim. Afyon kampımızın da gayet verimli geçtiğini gözlemledik. İnşallah lig başlayana kadar takımımız en üst seviyede hazır hale gelecektir. Kaptanlarımızın nezdinde tüm futbolcularımıza sakatlıksız, güzel ve başarılı bir sezon diliyorum" dedi. - ELAZIĞ
Elazığ Belediyespor, Ahmet Toprak, Futbol, Afyon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:02 Kaynak: İHA
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