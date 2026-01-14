Elazığ\'da 113 Köy Yolu Kapandı

ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 113 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 4, ilçelerden Ağın'da 6, Baskil'de 20, Maden'de 16, Karakoçan'da 11, Keban'da 16, Kovancılar'da 8, Palu'da 11 ve Sivrice'de 21 olmak üzere toplamda 113 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, 90 araç ve 120 personeller çalışmalarını sürdürüyor.