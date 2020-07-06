Elazığ'da 15 dönüm ekili buğday, yangında küle döndü - Son Dakika

Elazığ'da 15 dönüm ekili buğday, yangında küle döndü

Elazığ'da 15 dönüm ekili buğday, yangında küle döndüELAZIĞ'da, 15 dönümlük alana ekili buğday, çıkan yangınla küle döndü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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