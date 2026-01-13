Elazığ\'da 169 Köy Yolu Yeniden Açıldı

Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 344 köy yolundan 169'u açıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası kapalı köy yollarının açılması için 90 araç ve 120 personelle çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Çalışmalar kapsamında kapalı 344 köy yolundan 169'u ulaşıma açıldı.

Ekipler, merkeze bağlı 29, Ağın'da 4, Arıcak'ta 4, Baskil'de 24, Maden'de 18, Karakoçan'da 16, Keban'da 22, Kovancılar'da 12, Palu'da 15 ve Sivrice'de 31 köy yolunun açılması için çalışmalarına devam ediyor.