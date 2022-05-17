3 metrelik yılan çoban tarafından görüntülendi - Son Dakika
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3 metrelik yılan çoban tarafından görüntülendi

17.05.2022 18:03

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve gövde çapı 30 santimetreye varan yılan, sürü çobanı tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve gövde çapı 30 santimetreye varan yılan, sürü çobanı tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Halkalı köyünde çobanlık yapan Adil Güler, sabah erken saatlerinde dağlık bölgede hayvanlarını otlattığı esnada kayalıklar arasında yılan gördü.

Yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve gövde çapı 30 santimetreye varan yılanı cep telefonu kamerasıyla kaydeden Güler, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Uzmanlar, sıcak havaların gelmesiyle birlikte doğada sıkça görülebilecek yılanlara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

3 metrelik yılan çoban tarafından görüntülendi
3 metrelik yılan çoban tarafından görüntülendi
3 metrelik yılan çoban tarafından görüntülendi
3 metrelik yılan çoban tarafından görüntülendi

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Kaynak: AA

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