Elazığ'da 330 sporcunun katıldığı satranç turnuvası başladı - Son Dakika
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Elazığ'da 330 sporcunun katıldığı satranç turnuvası başladı

7 saat önce

Elazığ'da 4 gün sürmesi planlanan 34 takımın yarıştığı 330 sporcunun katıldığı satranç turnuvası başladı.

Elazığ'da 330 sporcunun katıldığı satranç turnuvası başladı, System.String[]

Elazığ'da 4 gün sürmesi planlanan 34 takımın yarıştığı 330 sporcunun katıldığı satranç turnuvası başladı.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Türkiye Satranç Federasyonu Elazığ İl Temsilciliği tarafından 2020 yılı okullar arası satranç turnuvası Yakup Kılıç Spor salonunda başladı. 5 kategori de 6 ile 18 yaş arasında 330 sporcunun katıldığı turnuvanın 4 gün süreği belirtildi. Yarışmaya katılan sporcular, heyecanlı ve bir o kadarda zorlu geçecek turnuvanın ilk andan itibaren büyük bir keyif vermeye başladığını aktardı.


2020 okul sporları satranç turnuvasının başladığını belirten Ulusal Hakem Eşref Işık, "Çeşitli okullardan 34 takım yarışıyor. Toplamda 330 sporcu ile bu turnuvayı yapacağız. 4 gün sürecek turnuva Perşembe gününe kadar devem edecek. Çocuklar çok heyecanlı. Çocuklar okullarında hazırlıklarını yapıp antrenörleri eşliğinde bu turnuvalara geliyorlar. Çok eğlenceli güzel bir turnuva gerçekleşiyor"dedi. - ELAZIĞ

Milli Eğitim Müdürlüğü, Yakup Kılıç, Türkiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:28 Kaynak: İHA
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