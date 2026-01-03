Elazığ'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.27'de merkez üssü Elazığ'ın Baskil ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadı.
Öte yandan deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3-sayfa › Elazığ'da 4.7 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.